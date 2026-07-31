В Украине ЧП на полигоне воинской части

31 июля на территории полигона одной из воинских частей в Хмельницкой области (Украина) произошло чрезвычайное происшествие, в результате которого случился взрыв с последующей детонацией, информация о жертвах уточняется. Об этом сообщает пресс-служба Сил спецопераций (ССО) Украины.

Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

Военные отмечают, что на месте работают соответствующие службы. Продолжаются первоочередные мероприятия по ликвидации последствий.

«Информация о пострадавших и погибших уточняется. Дополнительная информация будет сообщена после завершения первоочередных мероприятий», — говорится в сообщении ССО.