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В Украине ЧП на полигоне воинской части

ФОТО; ВИДЕО
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31 июля на территории полигона одной из воинских частей в Хмельницкой области (Украина) произошло чрезвычайное происшествие, в результате которого случился взрыв с последующей детонацией, информация о жертвах уточняется. Об этом сообщает пресс-служба Сил спецопераций (ССО) Украины.

Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

Военные отмечают, что на месте работают соответствующие службы. Продолжаются первоочередные мероприятия по ликвидации последствий.

«Информация о пострадавших и погибших уточняется. Дополнительная информация будет сообщена после завершения первоочередных мероприятий», — говорится в сообщении ССО.

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