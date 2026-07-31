Тони Блэр получил возражения Израиля. А ХАМАС – паузу для перегруппировки

Палестинское движение ХАМАС заявило телеканалу «Аль-Арабия» о готовности передать тяжелое вооружение Национальному комитету по управлению сектором Газа (NCAG). Этот неполитический орган, состоящий из палестинских технократов и возглавляемый Али Шаатом, был создан в январе 2026 года для гражданского администрирования. Процесс инвентаризации и передачи оружия займет 14 дней и станет возможным при условии полного вывода израильских войск из сектора Газа. Саудовский телеканал «Аль-Хадат» сообщает, что США поддержали предложение ХАМАС о передаче власти технократическому комитету. Переговоры в Каире, проходящие при участии посредников, опираются на план, предложенный Дональдом Трампом. Он предполагает поэтапный демонтаж вооружений и передачу управления гражданским властям.

Израильский политолог Михаил Гуревич в беседе с haqqin.az отметил, что израильское общество в целом возлагает надежды на план Трампа, а согласие ХАМАС сдать оружие фактически означает капитуляцию. По его словам, у движения не осталось ресурсов для продолжения атак, а растущее недовольство населения, живущего в тяжелейших условиях на 30% территории сектора, делает положение боевиков критическим. Тем не менее в Израиле сохраняется скепсис. Израиль недоволен тем, что из первоначального плана Трампа, состоявшего из 20 пунктов, в каирском обсуждении осталось лишь 15. Главное разногласие касается судьбы оружия: Израиль настаивает на полной демилитаризации и выводе всех вооружений из Газы, тогда как обсуждаемый вариант допускает их хранение в секторе под контролем NCAG. В связи с этим Израиль уже передал спецпосланнику США Тони Блэру свои официальные возражения. Согласно текущим наработкам, процесс разоружения должен начаться в ближайшие недели. Оружие планируется передать под охрану многонациональных сил и поместить на специальные склады, после чего технократический комитет получит полномочия по управлению сектором. Михаил Гуревич подчеркивает, что реализация этих договоренностей вызывает вопросы. Однако, несмотря на недовольство правого крыла израильской коалиции, приближающиеся выборы в Израиле могут сделать будущую правительственную коалицию более гибкой в вопросах имплементации каирских соглашений. Другой израильский политолог Дмитрий Дубов считает готовность ХАМАС к разоружению лишь тактической уловкой, призванной выиграть время.