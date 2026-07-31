Тони Блэр получил возражения Израиля. А ХАМАС – паузу для перегруппировки

Палестинское движение ХАМАС заявило телеканалу «Аль-Арабия» о готовности передать тяжелое вооружение Национальному комитету по управлению сектором Газа (NCAG). Этот неполитический орган, состоящий из палестинских технократов и возглавляемый Али Шаатом, был создан в январе 2026 года для гражданского администрирования.
Процесс инвентаризации и передачи оружия займет 14 дней и станет возможным при условии полного вывода израильских войск из сектора Газа. Саудовский телеканал «Аль-Хадат» сообщает, что США поддержали предложение ХАМАС о передаче власти технократическому комитету. Переговоры в Каире, проходящие при участии посредников, опираются на план, предложенный Дональдом Трампом. Он предполагает поэтапный демонтаж вооружений и передачу управления гражданским властям.
Израильский политолог Михаил Гуревич в беседе с haqqin.az отметил, что израильское общество в целом возлагает надежды на план Трампа, а согласие ХАМАС сдать оружие фактически означает капитуляцию. По его словам, у движения не осталось ресурсов для продолжения атак, а растущее недовольство населения, живущего в тяжелейших условиях на 30% территории сектора, делает положение боевиков критическим.
Тем не менее в Израиле сохраняется скепсис. Израиль недоволен тем, что из первоначального плана Трампа, состоявшего из 20 пунктов, в каирском обсуждении осталось лишь 15. Главное разногласие касается судьбы оружия: Израиль настаивает на полной демилитаризации и выводе всех вооружений из Газы, тогда как обсуждаемый вариант допускает их хранение в секторе под контролем NCAG. В связи с этим Израиль уже передал спецпосланнику США Тони Блэру свои официальные возражения.
Согласно текущим наработкам, процесс разоружения должен начаться в ближайшие недели. Оружие планируется передать под охрану многонациональных сил и поместить на специальные склады, после чего технократический комитет получит полномочия по управлению сектором.
Михаил Гуревич подчеркивает, что реализация этих договоренностей вызывает вопросы. Однако, несмотря на недовольство правого крыла израильской коалиции, приближающиеся выборы в Израиле могут сделать будущую правительственную коалицию более гибкой в вопросах имплементации каирских соглашений.
Другой израильский политолог Дмитрий Дубов считает готовность ХАМАС к разоружению лишь тактической уловкой, призванной выиграть время.
«Палестинцам нужна передышка, чтобы найти новые ресурсы и формы для продолжения войны с Израилем. Предложение складировать оружие в Газе — лишь способ сохранить арсенал до того момента, когда появится возможность снова применить его против нас», — заявил эксперт в интервью haqqin.az.
Дубов скептически относится к внезапной «миролюбивости» группировки: «Мне непонятна мотивация ХАМАС. С чего бы им вдруг отказываться от борьбы? Да, Газа в руинах, и сектор нуждается в восстановлении, но раньше это их не останавливало. Полагаю, сейчас на ХАМАС оказывается закулисное давление, прежде всего со стороны Египта, который заинтересован в стабилизации ситуации».
По мнению политолога, ХАМАС пытается переложить ответственность на Израиль: «Логика такая: «Мы согласились, теперь ваша очередь идти на уступки». Однако очевидно, что конфликт не будет урегулирован, пока ХАМАС контролирует Газу. Эта организация не способна на самороспуск или прагматизм. В отличие от ФАТХ, ХАМАС — движение религиозное, в основе которого лежит идеология панисламизма. Будучи отделением «Братьев-мусульман», они остаются приверженцами идеи полного освобождения Палестины от евреев. Поэтому все заявления о разоружении — лишь попытка пустить пыль в глаза участникам переговоров».
Дубов подчеркивает, что тактическая пауза не означает отказа от радикальных нарративов: «Ничего не изменилось, чтобы принудить ХАМАС сменить курс. Даже сильное внешнее давление, которое оказывалось на них всегда, не заставляло их отступать от своих позиций. Сейчас есть два варианта: либо нас пытаются обвести вокруг пальца, либо случилось чудо и пришел мессия. Я в чудеса не верю».
Эксперт опасается, что ХАМАС рассчитывает на слабость механизмов международного контроля: «От Израиля потребуют вывести войска из сектора, оставив лишь узкую буферную зону, а затем под давлением международного сообщества заставят уйти и оттуда. Полностью контролировать территорию невозможно. Вполне вероятно, что прямо под носом у миротворцев ХАМАС снова начнет рыть туннели, накапливать контрабандное оружие из Египта и Ирана и производить ракеты. В Газе сейчас огромное количество неразорвавшихся израильских боеприпасов, из которых они извлекают взрывчатку для диверсий».
В заключение Дмитрий Дубов выразил уверенность, что ХАМАС продолжит существовать в своей прежней парадигме и не откажется от вооруженной борьбы против Израиля.