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Почти достроили железную дорогу Агдам-Ханкенди

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16:01 106

Азербайджанские железные дороги (ADY) продолжают строительство железнодорожной линии Агдам–Ханкенди, которая станет одним из новых транспортных маршрутов Карабаха.

В настоящее время завершено около 90 % проектных работ и почти 44 % строительно-монтажных работ.

Общая протяжённость железнодорожной линии составляет 30,8 км. В рамках проекта предусмотрено строительство 130 инженерных сооружений, в том числе 6 мостов, 5 автомобильных подземных переходов, 2 пешеходных переходов и 47 служебных переездов.

Концептуальные проекты железнодорожных станций Аскеран и Ходжалы, которые будут построены на данной линии, уже завершены. В то же время активно продолжается строительство железнодорожного и автовокзального комплекса в Ханкенди.

Ввод в эксплуатацию железнодорожной линии Агдам–Ханкенди позволит значительно повысить транспортную доступность Карабаха, будет способствовать социально-экономическому развитию региона, а также станет важным фактором ускорения процесса «Великого возвращения» из Баку в Ханкенди.

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