Спецназ Азербайджана успешно отработал учения «Зульфугар-2026»

В Иордании завершились совместные тактические учения «Зульфугар-2026», проходившие с участием подразделений специального назначения Азербайджана, Пакистана, Турции и Иордании. Об этом сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В состоявшемся в рамках учений «Дне высокопоставленного наблюдателя» также принимал участие наследный принц Иордании Аль-Хусейн бин Абдалла II.

Основная цель совместных тактических учений состояла в укреплении взаимодействия между подразделениями специального назначения стран-участниц, совершенствовании профессиональных знаний и навыков, а также расширении обмена опытом.

Командующий Силами специального назначения Азербайджана генерал-майор Алекбер Джахангиров, наблюдавший за заключительным этапом вместе с руководством учений, высоко оценил профессионализм и уровень подготовки азербайджанских спецназовцев.