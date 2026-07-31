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Азербайджан и Кыргызстан – союзники. Алиев: «Это высший уровень взаимодействия»
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Азербайджан и Кыргызстан – союзники. Алиев: «Это высший уровень взаимодействия»

Спецназ Азербайджана успешно отработал учения «Зульфугар-2026»

ФОТО
16:18 483

В Иордании завершились совместные тактические учения «Зульфугар-2026», проходившие с участием подразделений специального назначения Азербайджана, Пакистана, Турции и Иордании. Об этом сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В состоявшемся в рамках учений «Дне высокопоставленного наблюдателя» также принимал участие наследный принц Иордании Аль-Хусейн бин Абдалла II.

Основная цель совместных тактических учений состояла в укреплении взаимодействия между подразделениями специального назначения стран-участниц, совершенствовании профессиональных знаний и навыков, а также расширении обмена опытом.

Командующий Силами специального назначения Азербайджана генерал-майор Алекбер Джахангиров, наблюдавший за заключительным этапом вместе с руководством учений, высоко оценил профессионализм и уровень подготовки азербайджанских спецназовцев.

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