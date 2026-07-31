Зеленский о попытке покушения на командира «Хартии»

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в пятницу, 31 июля, было совершено покушение на командира бригады «Хартия» Игоря Оболенского. Нападавший и его сообщник задержаны.

«Говорил с командиром Хартии Игорем Оболенским. Сегодня было совершено покушение на Игоря. Нападавший и его сообщник задержаны. Проводятся необходимые процессуальные действия», — заявил президент в соцсетях.

«На эту попытку удара по Украине и украинскому командиру мы обязательно ответим. Поблагодарил Игоря за службу и пожелал бить по оккупантам еще сильнее», — написал глава государства.

15 июля Зеленский присвоил Оболенскому звание Героя Украины. Глава государства вручил награду (орден Золотая Звезда) во время торжественных мероприятий в центре Киева по случаю Дня Украинской государственности.