USD 1.7000
EUR 1.9564
RUB 2.1335
Подписаться на уведомления
Азербайджан и Кыргызстан – союзники. Алиев: «Это высший уровень взаимодействия»
Новость дня
Азербайджан и Кыргызстан – союзники. Алиев: «Это высший уровень взаимодействия»

Зеленский о попытке покушения на командира «Хартии»

16:33 763

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в пятницу, 31 июля, было совершено покушение на командира бригады «Хартия» Игоря Оболенского. Нападавший и его сообщник задержаны.

«Говорил с командиром Хартии Игорем Оболенским. Сегодня было совершено покушение на Игоря. Нападавший и его сообщник задержаны. Проводятся необходимые процессуальные действия», — заявил президент в соцсетях.

«На эту попытку удара по Украине и украинскому командиру мы обязательно ответим. Поблагодарил Игоря за службу и пожелал бить по оккупантам еще сильнее», — написал глава государства.

15 июля Зеленский присвоил Оболенскому звание Героя Украины. Глава государства вручил награду (орден Золотая Звезда) во время торжественных мероприятий в центре Киева по случаю Дня Украинской государственности.

Алиев в Чолпон-Ате… Визит государственный, архитектура – евразийская
Алиев в Чолпон-Ате… Визит государственный, архитектура – евразийская Джакишев и Сариев комментируют для haqqin.az
17:40 19
«ТуранБанк» начинает выдачу льготных кредитов, финансируемых Фондом энергоэффективности
«ТуранБанк» начинает выдачу льготных кредитов, финансируемых Фондом энергоэффективности
17:27 130
Тони Блэр получил возражения Израиля. А ХАМАС – паузу для перегруппировки
Тони Блэр получил возражения Израиля. А ХАМАС – паузу для перегруппировки Эксперты комментируют для haqqin.az
15:59 884
Россияне бегут от призыва в Армению. А риелторы Еревана ликуют и потирают руки
Россияне бегут от призыва в Армению. А риелторы Еревана ликуют и потирают руки наш обзор; все еще актуально
12:56 3351
Фантастический спасительный бросок Азера Ибрагимова на последней секунде матча Азербайджан – Черногория
Фантастический спасительный бросок Азера Ибрагимова на последней секунде матча Азербайджан – Черногория ВИДЕО
17:10 528
Нетаньяху ХАМАС не верит
Нетаньяху ХАМАС не верит обновлено 17:31
17:31 1639
Открытие пятизвездочного отеля Baku Resort & Spa на берегу Иссык-Куля
Открытие пятизвездочного отеля Baku Resort & Spa на берегу Иссык-Куля фото; обновлено 16:51
16:51 2317
В Украине ЧП на полигоне воинской части
В Украине ЧП на полигоне воинской части ФОТО; ВИДЕО
15:57 1687
Бомбы на Краматорск, дроны – на Винницу. Во Львове возросло число жертв российской атаки
Бомбы на Краматорск, дроны – на Винницу. Во Львове возросло число жертв российской атаки ФОТО; ВИДЕО; обновлено 15:36
15:36 1694
Встреча президентов Азербайджана и стран Центральной Азии: подписана декларация
Встреча президентов Азербайджана и стран Центральной Азии: подписана декларация добавлены фото; обновлено 13:38
13:38 2625
Гусейнов пришел к сыновьям в тюрьму, а затем расправился с женой
Гусейнов пришел к сыновьям в тюрьму, а затем расправился с женой
15:02 2394

ЭТО ВАЖНО

Алиев в Чолпон-Ате… Визит государственный, архитектура – евразийская
Алиев в Чолпон-Ате… Визит государственный, архитектура – евразийская Джакишев и Сариев комментируют для haqqin.az
17:40 19
«ТуранБанк» начинает выдачу льготных кредитов, финансируемых Фондом энергоэффективности
«ТуранБанк» начинает выдачу льготных кредитов, финансируемых Фондом энергоэффективности
17:27 130
Тони Блэр получил возражения Израиля. А ХАМАС – паузу для перегруппировки
Тони Блэр получил возражения Израиля. А ХАМАС – паузу для перегруппировки Эксперты комментируют для haqqin.az
15:59 884
Россияне бегут от призыва в Армению. А риелторы Еревана ликуют и потирают руки
Россияне бегут от призыва в Армению. А риелторы Еревана ликуют и потирают руки наш обзор; все еще актуально
12:56 3351
Фантастический спасительный бросок Азера Ибрагимова на последней секунде матча Азербайджан – Черногория
Фантастический спасительный бросок Азера Ибрагимова на последней секунде матча Азербайджан – Черногория ВИДЕО
17:10 528
Нетаньяху ХАМАС не верит
Нетаньяху ХАМАС не верит обновлено 17:31
17:31 1639
Открытие пятизвездочного отеля Baku Resort & Spa на берегу Иссык-Куля
Открытие пятизвездочного отеля Baku Resort & Spa на берегу Иссык-Куля фото; обновлено 16:51
16:51 2317
В Украине ЧП на полигоне воинской части
В Украине ЧП на полигоне воинской части ФОТО; ВИДЕО
15:57 1687
Бомбы на Краматорск, дроны – на Винницу. Во Львове возросло число жертв российской атаки
Бомбы на Краматорск, дроны – на Винницу. Во Львове возросло число жертв российской атаки ФОТО; ВИДЕО; обновлено 15:36
15:36 1694
Встреча президентов Азербайджана и стран Центральной Азии: подписана декларация
Встреча президентов Азербайджана и стран Центральной Азии: подписана декларация добавлены фото; обновлено 13:38
13:38 2625
Гусейнов пришел к сыновьям в тюрьму, а затем расправился с женой
Гусейнов пришел к сыновьям в тюрьму, а затем расправился с женой
15:02 2394
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться