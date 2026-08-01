Украинская армия практически ежедневно наносит удары по нефтеперерабатывающим заводам, складам компании Wildberries и другим объектам в глубине российской территории, подвергает дроновым ударам дороги, ведущие в аннексированный Крым, разрушает энергетическую инфраструктуру полуострова и нейтрализует противовоздушную оборону. Все это порождает в международном медиапространстве оптимистичные оценки того, что украинская армия перехватила инициативу на пятом году войны или близка к этому.

Однако ситуация на местах остается критической для Украины. С одной стороны, украинская система ПВО из-за истощения запасов ракет не в состоянии перехватывать российские ракетные удары, что приводит к быстрому росту числа жертв среди гражданского населения и затрудняет защиту критически важной инфраструктуры. С другой стороны, российская армия систематически пробивает линии обороны украинских сил и усиливает давление на последние населенные пункты Донбасса, остающиеся под контролем Киева. Таким образом, можно сказать, что новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины Михаил Драпатый унаследовал от своего предшественника Александра Сырского сложную ситуацию на фронте. В первой половине года украинской армии удалось сдержать наступление в северной части Донбасса, но в последние недели российские войска ускорили продвижение к своей главной цели — агломерациям Краматорск и Славянск. Как известно, когда начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов в начале июля доложил президенту Путину о захвате города Константиновка в Донецкой области, Киев это опроверг. Независимые аналитики также подтвердили, что доклад Герасимова был преувеличен, поскольку, хотя россиянам и удалось проникнуть в город небольшими группами с флангов, говорить о полном контроле над населенным пунктом было преждевременно. Часть Константиновки контролировалась украинскими подразделениями, и в целом город считался «большой серой зоной», потому что ни одна из сторон не имела полного контроля над ним. Старший офицер Центрального управления инновационной деятельности ВСУ и основатель батальона БПЛА «Шершни Довбуша» Андрей Онистрат считает, что Константиновка в Донецкой области станет следующим городом, который оккупирует Россия. Об этом он сказал в интервью «Апостроф TV». Онистрат отметил, что внимание общества приковано к ударам по российской территории, НПЗ и Wildberries, однако на линии фронта сложилась тяжелая ситуация. По его словам, одним из направлений, где на фронте сложилось наиболее серьезное положение, является район города Гуляйполя Запорожской области.

Обеспокоенность вызывает также ситуация в Константиновском районе. Онистрат заявил о постоянной инфильтрации сил противника, сложной логистике и поставках боеприпасов. «По моему внутреннему ощущению, Константиновка — следующий город, который мы потеряем», — сказал он. К середине июля подразделения ВСУ контролировали ряд административных зданий в центре Константиновки. Но уже почти две недели никаких доказательств участия украинских бойцов в этой части города не обнаружено. Как пишет «Медуза», в западной части Константиновки Вооруженные силы Украины все еще могут направлять штурмовиков — как с севера, так и с западных окраин. За последние дни российские войска продвинулись на несколько километров к северу от Константиновки, достигнув южной окраины следующего города — Алексеево-Дружковки. Российская армия использует традиционную тактику для захвата Константиновки, стирая ее с лица земли, как и другие населенные пункты Донбасса. Украинские военные аналитики отмечают, что россияне продолжают проникать в город небольшими группами и пытаются вытеснить из Константиновки последние оставшиеся подразделения ВСУ. При этом они используют тяжелую артиллерию и КАБы для уничтожения последних сохранившихся зданий в городе. Однако от этих ударов страдает и вся окружающая агломерация: в частности, населенные пункты Алексеево-Дружковка и Дружковка постепенно превращаются в руины из-за постоянных обстрелов.