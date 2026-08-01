Украинская армия практически ежедневно наносит удары по нефтеперерабатывающим заводам, складам компании Wildberries и другим объектам в глубине российской территории, подвергает дроновым ударам дороги, ведущие в аннексированный Крым, разрушает энергетическую инфраструктуру полуострова и нейтрализует противовоздушную оборону. Все это порождает в международном медиапространстве оптимистичные оценки того, что украинская армия перехватила инициативу на пятом году войны или близка к этому.
Однако ситуация на местах остается критической для Украины. С одной стороны, украинская система ПВО из-за истощения запасов ракет не в состоянии перехватывать российские ракетные удары, что приводит к быстрому росту числа жертв среди гражданского населения и затрудняет защиту критически важной инфраструктуры.
С другой стороны, российская армия систематически пробивает линии обороны украинских сил и усиливает давление на последние населенные пункты Донбасса, остающиеся под контролем Киева.
Таким образом, можно сказать, что новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины Михаил Драпатый унаследовал от своего предшественника Александра Сырского сложную ситуацию на фронте. В первой половине года украинской армии удалось сдержать наступление в северной части Донбасса, но в последние недели российские войска ускорили продвижение к своей главной цели — агломерациям Краматорск и Славянск.
Как известно, когда начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов в начале июля доложил президенту Путину о захвате города Константиновка в Донецкой области, Киев это опроверг. Независимые аналитики также подтвердили, что доклад Герасимова был преувеличен, поскольку, хотя россиянам и удалось проникнуть в город небольшими группами с флангов, говорить о полном контроле над населенным пунктом было преждевременно. Часть Константиновки контролировалась украинскими подразделениями, и в целом город считался «большой серой зоной», потому что ни одна из сторон не имела полного контроля над ним.
Старший офицер Центрального управления инновационной деятельности ВСУ и основатель батальона БПЛА «Шершни Довбуша» Андрей Онистрат считает, что Константиновка в Донецкой области станет следующим городом, который оккупирует Россия. Об этом он сказал в интервью «Апостроф TV». Онистрат отметил, что внимание общества приковано к ударам по российской территории, НПЗ и Wildberries, однако на линии фронта сложилась тяжелая ситуация. По его словам, одним из направлений, где на фронте сложилось наиболее серьезное положение, является район города Гуляйполя Запорожской области.
Обеспокоенность вызывает также ситуация в Константиновском районе. Онистрат заявил о постоянной инфильтрации сил противника, сложной логистике и поставках боеприпасов.
«По моему внутреннему ощущению, Константиновка — следующий город, который мы потеряем», — сказал он.
К середине июля подразделения ВСУ контролировали ряд административных зданий в центре Константиновки. Но уже почти две недели никаких доказательств участия украинских бойцов в этой части города не обнаружено. Как пишет «Медуза», в западной части Константиновки Вооруженные силы Украины все еще могут направлять штурмовиков — как с севера, так и с западных окраин. За последние дни российские войска продвинулись на несколько километров к северу от Константиновки, достигнув южной окраины следующего города — Алексеево-Дружковки.
Российская армия использует традиционную тактику для захвата Константиновки, стирая ее с лица земли, как и другие населенные пункты Донбасса. Украинские военные аналитики отмечают, что россияне продолжают проникать в город небольшими группами и пытаются вытеснить из Константиновки последние оставшиеся подразделения ВСУ. При этом они используют тяжелую артиллерию и КАБы для уничтожения последних сохранившихся зданий в городе.
Однако от этих ударов страдает и вся окружающая агломерация: в частности, населенные пункты Алексеево-Дружковка и Дружковка постепенно превращаются в руины из-за постоянных обстрелов.
Согласно данным мониторингового проекта DeepState, по состоянию на 31 июля российские войска продвигаются по флангам Константиновки. По всей видимости, цель россиян — проникнуть в город с флангов и закрепиться там.
К северо-востоку от Константиновки российские войска продвигаются от канала Северский Донец — Донбасс напрямую к Краматорску, обходя основной рубеж обороны ВСУ в Дружковке с востока. По последним данным, российские подразделения уже достигли села Васютинское в семи километрах от окраины Краматорска. Из-за этого наступления украинские силы, два года удерживавшие позиции на окраинах Часова Яра, вынуждены начать отход. По крайней мере, российские войска смогли занять ранее неприступные позиции на западной окраине города.
Как отмечает «Медуза», все это не значит, что российская армия в ближайшее время сможет прорваться к Краматорску и Славянску и выполнить главную задачу этого этапа войны — захватить оставшуюся часть Донбасса. Запланированная Генштабом РФ операция явно предполагает выход к Краматорской агломерации с разных сторон на фронте в сотню километров. Но на флангах российские войска запаздывают. В ближайшие месяцы ВС РФ, очевидно, не смогут выйти к Славянску с востока, а к Краматорску — с запада. Лобовой же штурм вряд ли возможен: этому мешает рельеф местности. Например, за селом Васютинское находится национальный парк с высокими скалами. А над всей местностью возвышается находящийся на высоком холме краматорский аэропорт.
Проект DeepState отмечает, что Славянско‑Краматорская агломерация постепенно превращается в изолированное место, куда в ближайшее время въезд станет возможным только в случае критической необходимости, чтобы вести боевые действия. Российские войска, по данным аналитиков, осуществляют огневой контроль примерно на 40 километров вглубь от линии боевого столкновения.
«Города ровняют с землей, постоянно применяя КАБы, реактивную артиллерию, «Шахеды» и FPV-дроны, летающие по улицам и охотящиеся на людей и автомобили, рандомно выбирая цели. Ночью взрывы просто не утихают», — отмечают в DeepState.