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Фантастический спасительный бросок Азера Ибрагимова на последней секунде матча Азербайджан – Черногория

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Эльмир Алиев, отдел спорта
17:10 531

Юношеская (U-18) сборная Азербайджана по баскетболу продолжает выступление на чемпионате Европы в дивизионе «B», который проходит в Хорватии.

Сегодня в городе Опатия в матче за 9-16-е места наша команда играла с Черногорией. За три секунды до конца четвертой четверти Азербайджан проигрывал со счетом 58:61. При этом черногорский баскетболист должен был исполнить два штрафных броска. Черногорец дважды промахнулся, мяч получил баскетболист сборной Азербайджана Азер Ибрагимов и точно бросил на последней секунде со своей половины площадки - 61:61!

К сожалению, в овертайме наша команда все же уступила - 71:77.

Завтра в матче за 13-16-е места Азербайджан сыграет с проигравшим в матче Босния и Герцеговина - Великобритания.

Напомним, на групповой стадии подопечные Эрхана Токера и Полада Гасанова обыграли Украину и Португалию, но уступили Польше, Исландии и Чехии. В своей группе азербайджанские баскетболисты заняли 4-е место среди шести команд и получили возможность бороться за 9-16-е места.

Всего в чемпионате Европы в дивизионе «B» выступают 22 сборные.

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