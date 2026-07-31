«ТуранБанк» начинает выдачу льготных кредитов, финансируемых Фондом энергоэффективности

«ТуранБанк», один из ведущих финансовых институтов Азербайджана, представил новое финансовое решение в рамках своего стремления к устойчивому развитию и зеленой экономике.

В соответствии со стратегическим соглашением о сотрудничестве, подписанным в апреле этого года с Агентством по регулированию энергетических вопросов (AERA), банк приступил к выдаче льготных кредитов, финансируемых Фондом энергоэффективности. После успешного завершения юридических и институциональных подготовительных работ в апреле механизм финансирования в настоящее время полностью функционирует и доступен как для индивидуальных, так и для корпоративных клиентов.

Кредиты предназначены для продвижения эффективного использования энергетических ресурсов, стимулирования внедрения современных энергосберегающих технологий и поддержки экологически чистых зеленых проектов по всей стране. Благодаря этой инициативе «ТуранБанк» предоставляет клиентам доступное финансирование для снижения затрат на электроэнергию, повышения эффективности использования ресурсов и инвестирования в энергоэффективные решения как для бизнес-операций, так и для домашних хозяйств.

Условия льготного кредитования были адаптированы под практические потребности индивидуальных предпринимателей, субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), а также физических лиц, стремящихся внедрить энергосберегающие технологии. Партнерство, установленное с AERA, вносит вклад в устойчивое экономическое развитие Азербайджана, защиту окружающей среды и успешную реализацию национальной стратегии энергоэффективности страны.

Запуск этих кредитов знаменует собой еще одну важную веху в приверженности «ТуранБанка» экологической и социальной ответственности и отражает продолжающиеся усилия банка по развитию практики зеленого банкинга.

Фонд энергоэффективности был создан указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 1 марта 2024 года. Фонд находится под управлением Агентства по регулированию энергетических вопросов (AERA). AERA было создано в качестве публичного юридического лица при Министерстве энергетики указом президента от 22 декабря 2017 года.

Действующий с 1992 года «ТуранБанк» обслуживает индивидуальных и корпоративных клиентов через свои 22 точки продаж.

Подробную информацию о новой услуге, предоставляемой банком, можно получить на его официальном сайте или на страницах в социальных сетях (Facebook, Instagram и др.).