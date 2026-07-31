Польша вызвала посла России

МИД Польши вызвал посла России Георгия Михно после инцидента с упавшей ракетой в Люблинском воеводстве, сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск в социальной сети X.
Ранее Туск подтвердил, что ракета, залетевшая в воздушное пространство Польши ночью в четверг, 30 июля, – российская. Соответствующее сообщение появилось в социальной сети X.
«Все указывает на то, что это была российская крылатая ракета Х-101», – отметил премьер-министр, находясь в Люблине.
Отметим, что в Минобороны России ситуацию не комментировали.
Today, the Polish Foreign Ministry summoned the Russian ambassador in connection with the missile that hit Polish territory yesterday.— Donald Tusk (@donaldtusk) July 31, 2026