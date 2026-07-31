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Польша вызвала посла России

17:28 137

МИД Польши вызвал посла России Георгия Михно после инцидента с упавшей ракетой в Люблинском воеводстве, сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск в социальной сети X.

Ранее Туск подтвердил, что ракета, залетевшая в воздушное пространство Польши ночью в четверг, 30 июля, – российская. Соответствующее сообщение появилось в социальной сети X.

«Все указывает на то, что это была российская крылатая ракета Х-101», – отметил премьер-министр, находясь в Люблине.

Отметим, что в Минобороны России ситуацию не комментировали.

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