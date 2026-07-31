Сегалович уходит к арабам

Депутат из израильской партии «Еш атид» Йоав Сегалович, генерал полиции в отставке, обсуждает присоединение к арабской партии «Раам».

Газета «Едиот ахронот» отмечает, что опросы, проведенные по заказу арабской партии, свидетельствуют, что Сегалович воспринимается как «единственный еврейский политик, пользующийся высоким уровнем доверия среди арабского населения».

«Раам» стремится заполучить «еврейскую фигуру», считая, что такой шаг может оказать «заметное влияние на позиции и политический вес партии».