Алиев в Чолпон-Ате… Визит государственный, архитектура – евразийская

Как уже сообщалось, президент Азербайджана Ильхам Алиев совершил государственный визит в Кыргызстан. Глава нашего государства встретился с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым в формате «один на один». Также с участием лидеров двух государств состоялось 3-е заседание Межгосударственного совета Азербайджана и Кыргызстана. Кроме того, в Чолпон-Ате был подписан ряд документов, в том числе «Договор о союзнических отношениях», который поднял межгосударственные отношения на самый высокий уровень, еще раз продемонстрировав совместное стремление к укреплению взаимодействия. О значении визита президента Ильхама Алиева в Кыргызстан редакция haqqin.az побеседовала с известными кыргызскими экспертами.

Политический обозреватель, доктор исторических наук, профессор Аскар Джакишев (Бишкек) обратил внимание на то, что отношения двух стран основаны на общих исторических и культурных связях, и подкреплено 58 заключенными двусторонними договорами. «Между двумя странами за последние пять лет резко вырос товарооборот. Кыргызстан нуждается в наращивании поставок промышленных и продовольственных товаров. Кыргызстан заинтересован в поставках энергоносителей. Идет наращивание капитала в Азербайджано-Кыргызский фонд развития, который профинансирует реализацию экономических проектов. Можно с уверенностью утверждать, что многоплановое и взаимовыгодное сотрудничество между двумя странами находится на высшей точке благодаря политической воле президентов Алиева и Жапарова», - выразил свое мнение Джакишев. Как заявил в свою очередь политолог, бывший дипломат и эксперт в области безопасности Марс Сариев, государственный визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Кыргызстан имеет гораздо более широкое значение, чем развитие двусторонних отношений.