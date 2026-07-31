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Азербайджан и Кыргызстан – союзники. Алиев: «Это высший уровень взаимодействия»
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Азербайджан и Кыргызстан – союзники. Алиев: «Это высший уровень взаимодействия»

Алиев в Чолпон-Ате… Визит государственный, архитектура – евразийская

Джакишев и Сариев комментируют для haqqin.az
Али Мамедов, собкор
17:40 564

Как уже сообщалось, президент Азербайджана Ильхам Алиев совершил государственный визит в Кыргызстан. Глава нашего государства встретился с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым в формате «один на один».

Также с участием лидеров двух государств состоялось 3-е заседание Межгосударственного совета Азербайджана и Кыргызстана. Кроме того, в Чолпон-Ате был подписан ряд документов, в том числе «Договор о союзнических отношениях», который поднял межгосударственные отношения на самый высокий уровень, еще раз продемонстрировав совместное стремление к укреплению взаимодействия.

О значении визита президента Ильхама Алиева в Кыргызстан редакция haqqin.az побеседовала с известными кыргызскими экспертами.

Политический обозреватель, доктор исторических наук, профессор Аскар Джакишев

Политический обозреватель, доктор исторических наук, профессор Аскар Джакишев (Бишкек) обратил внимание на то, что отношения двух стран основаны на общих исторических и культурных связях, и подкреплено 58 заключенными двусторонними договорами.

«Между двумя странами за последние пять лет резко вырос товарооборот. Кыргызстан нуждается в наращивании поставок промышленных и продовольственных товаров. Кыргызстан заинтересован в поставках энергоносителей. Идет наращивание капитала в Азербайджано-Кыргызский фонд развития, который профинансирует реализацию экономических проектов. Можно с уверенностью утверждать, что многоплановое и взаимовыгодное сотрудничество между двумя странами находится на высшей точке благодаря политической воле президентов Алиева и Жапарова», - выразил свое мнение Джакишев.

Как заявил в свою очередь политолог, бывший дипломат и эксперт в области безопасности Марс Сариев, государственный визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Кыргызстан имеет гораздо более широкое значение, чем развитие двусторонних отношений.

Политолог, бывший дипломат и эксперт в области безопасности Марс Сариев

«Фактически речь идет о формировании новой геоэкономической архитектуры Евразии, в которой Азербайджан и страны Центральной Азии становятся важными звеньями единого транспортного, энергетического и инвестиционного пространства.

Сегодня мир переживает период глубокой трансформации. Изменяются логистические маршруты, формируются новые центры экономического роста, усиливается конкуренция за транспортные коридоры. На этом фоне Центральная Азия постепенно превращается из периферии мировой политики в один из ключевых регионов Евразии. Азербайджан благодаря своему географическому положению и активной внешней политике становится естественным партнером государств Центральной Азии.

Особую значимость приобретает развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута (Средний коридор). После завершения строительства железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан откроются принципиально новые возможности для перевозки грузов через Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию на европейские рынки. Одновременно маршрут через Иран открывает дополнительные перспективы выхода на Ближний Восток. В этой конфигурации Азербайджан превращается в один из ключевых логистических узлов Большой Евразии.

Немаловажное значение приобретает и энергетическое сотрудничество. Кыргызстан уже обратился к Азербайджану с просьбой рассмотреть возможность поставок бензина и других нефтепродуктов. Это связано с тем, что Россия, традиционно являвшаяся основным поставщиком топлива в Кыргызстан, после серии атак беспилотников на объекты нефтяной инфраструктуры была вынуждена ограничить экспорт нефтепродуктов, уделяя первоочередное внимание внутреннему рынку. Поэтому диверсификация поставок энергоресурсов становится важным элементом экономической безопасности Кыргызстана», - рассказал экс-дипломат.

По его мнению, сегодня отношения между Бишкеком и Баку находятся на самом высоком уровне за всю историю независимости двух государств.

«Между лидерами сложились доверительные отношения, активно развивается политический диалог, увеличиваются взаимные инвестиции, расширяется сотрудничество в транспортной сфере, цифровой экономике, туризме, образовании и гуманитарной области.

Отдельное значение имеет взаимодействие в рамках Организации тюркских государств. Кыргызстан и Азербайджан выступают за углубление экономической интеграции тюркского пространства, развитие транспортной связанности и совместную реализацию инфраструктурных проектов. При этом сотрудничество не направлено против каких-либо третьих стран.

По итогам нынешнего визита были подписаны новые соглашения в транспортной, инвестиционной и энергетической сферах. Однако главный результат заключается не только в конкретных документах, а в дальнейшем укреплении стратегического партнерства между Кыргызстаном и Азербайджаном.

В более широком смысле сегодняшний визит подтверждает, что Центральная Азия и Южный Кавказ постепенно формируют единое пространство экономического взаимодействия. Если еще десять лет назад эти регионы зачастую рассматривались отдельно, то сегодня они становятся взаимодополняющими элементами новой евразийской транспортной и экономической системы. В этой системе Азербайджан выступает воротами Центральной Азии к Черному морю, Средиземноморью и Европе, а Центральная Азия открывает Азербайджану прямой выход к рынкам Китая и внутренним районам Евразии. Именно поэтому нынешний визит Ильхама Алиева можно рассматривать как важный этап формирования новой архитектуры сотрудничества на всем евразийском пространстве», - заключил Сариев.

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