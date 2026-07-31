Три маленьких сердца, одна большая победа – врачи НИИ педиатрии выходили недоношенных тройняшек

В Научно-исследовательский институт педиатрии имени К. Я. Фараджевой Министерства здравоохранения была госпитализирована недоношенная тройня весом 1900 г, 1400 г и 2000 г, родившихся на 35-й неделе беременности.

В результате клинического, лабораторного и инструментального обследований у детей были диагностированы перинатальная инфекция, дыхательная недостаточность, низкая масса тела при преждевременных родах, неонатальная желтуха и некротизирующий энтероколит.

Благодаря профессиональному подходу врачей, самоотверженной работе медицинского персонала и круглосуточному вниманию и заботе, общее состояние детей значительно улучшилось. Восстановились дыхательные функции, наблюдается положительная динамика набора массы тела, и их вес достиг 2200 г, 1560 г и 2100 г соответственно.