Мехрибан Алиева посетила реабилитационный центр «Алтын Балалык»

Первая леди Узбекистана Зироат Мирзиёева вместе с первыми леди Азербайджана и Кыргызстана — Мехрибан Алиевой и Айгуль Жапаровой — посетила реабилитационный центр «Алтын Балалык».

Гостьи ознакомились с работой учреждения, посетили образовательные мастер-классы для воспитанников и пообщались с детьми.

В центре выступили ансамбль национального танца «Шаттык» и юные исполнители на кыргызском музыкальном инструменте комузе. Также была представлена выставка изделий из глины и войлока, созданных воспитанниками лицея для одаренных детей «Акылман».

Первые леди также посетили пляжную зону и художественную галерею, где представлены работы юных художников, включая победителей международных конкурсов детского творчества из Узбекистана.

Одним из символичных моментов встречи стала церемония завершения войлочного панно «Древо дружбы», посвященного дружбе и культурным связям народов Узбекистана, Кыргызстана и Азербайджана.

В завершение визита Зироат Мирзиёева получила в подарок от Айгуль Жапаровой традиционный кыргызский музыкальный инструмент — ооз комуз.

Отметим, что реабилитационный центр «Алтын Балалык» находится в городе Чолпон-Ата на северном берегу озера Иссык-Куль в Кыргызстане.