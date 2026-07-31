Шесть лет колонии требуют для блогера Гасанова

В России прокуратура запросила шесть лет колонии и штраф в размере 155 млн рублей блогеру Гусейну Гасанову по делу «об отмывании денег», сообщают российские СМИ.

Судебный процесс проходит заочно, так как Гасанов находится за пределами России.

«Прошу признать Гасанова виновным… назначить наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, со штрафом в размере полученного дохода в период трех лет… в 155 миллионов 600 тысяч 527 рублей и с ограничением свободы сроком на два года», — заявила прокурор на прениях сторон в зале Пресненского суда Москвы.

По версии следствия, блогер не заплатил налоги на 170 млн рублей, а потом «отмыл часть денег через покупку недвижимости». Гасанов вину отрицает и говорит, что уже погасил долг. По словам его адвоката Михаила Юсупова, блогер давно закрыл налоговую задолженность перед государством, в общей сложности выплатив в бюджет около 300 млн рублей.