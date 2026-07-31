ФИФА идет на ускорение

Международная федерация футбола (ФИФА) планирует ускорить процесс принятия решения о расширении чемпионата мира до 64 команд. Об этом сообщает телеканал Sky News, который получил соответствующий документ ФИФА.

В документе, выпущенном для начала консультативного процесса, упоминается, что официальное решение ФИФА может быть принято не позднее 14 августа.

ЧМ-2026 впервые прошел в трех странах (США, Канаде, Мексике) и стал первым в истории, на котором сыграли 48 сборных вместо 32. Данный формат позволил расширить географию команд-участниц и добавил 40 дополнительных игр, доведя общее количество матчей до 104.

Ранее в июле президент ФИФА Джанни Инфантино допустил возможность расширения числа участников чемпионата мира до 64 команд. Об этом же говорил глава Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) Алехандро Домингес.

ЧМ-2030 пройдет с 8 июня по 21 июля и будет приурочен к столетию турнира. Впервые в истории мундиаль примут сразу шесть стран, расположенных на трех континентах. Основными хозяевами станут Испания, Португалия и Марокко, где состоится большая часть встреч, включая основные матчи группового этапа и плей-офф. Еще по одной игре примут Уругвай, Аргентина и Парагвай.