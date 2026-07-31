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Еще один завод Царукяна перешел Армении

18:24 468

Принадлежащий арестованному главе оппозиционной партии «Процветающая Армения» бизнесмену Гагику Царукяну коньячно-винно-водочный комбинат «Арарат» передан в управление государства, сообщила Генпрокуратура Армении.

«В рамках производства по конфискации имущества незаконного происхождения при посредничестве Генеральной прокуратуры по решению Антикоррупционного суда акции ОАО «Ереванский коньячно-винно-водочный комбинат «Арарат» переданы в управление и под охрану Республики Армения в лице Министерства экономики», — сказано в сообщении.

Всего прокуратура требует конфисковать у Царукяна и связанных с ним лиц 75 объектов недвижимости, рыночную стоимость 10 объектов имущества, 42 транспортных средства, доли в 38 компаниях.

Царукяна задержали 6 июля, на следующий день его арестовали по обвинению в организации мошенничества в особо крупных размерах и организации отмывания денег в особо крупных размерах. По версии Следственного комитета Армении, группа лиц под руководством Царукяна в период с 2022 по 2024 год совершила крупномасштабные мошенничества и отмывание денег в особо крупных размерах, похитив и незаконно легализовав более $22 млн у граждан Ирана, с которыми они основали ряд компаний по импорту в Армению транспортных средств, техники и топлива.

В середине июля под управление государства был передан завод «Араратцемент» Царукяна как имущество незаконного происхождения.

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