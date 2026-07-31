Иран заявил о полном закрытии Ормуза

Организация по управлению водными путями Персидского залива (PGSA) — орган, созданный Ираном, — объявила о полном прекращении движения судов через Ормузский пролив.

«В связи с многочисленными вопросами обращаем внимание: из-за продолжающихся агрессивных действий вооруженных сил США в регионе проход через Ормузский пролив в данный момент закрыт», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «все заявки будут рассмотрены в порядке очереди», разрешения будут выдаваться постепенно, как только «будут установлены стабильность и спокойствие».