USD 1.7000
EUR 1.9564
RUB 2.1335
Подписаться на уведомления
Азербайджан и Кыргызстан – союзники. Алиев: «Это высший уровень взаимодействия»
Новость дня
Азербайджан и Кыргызстан – союзники. Алиев: «Это высший уровень взаимодействия»

Иран заявил о полном закрытии Ормуза

18:38 544

Организация по управлению водными путями Персидского залива (PGSA) — орган, созданный Ираном, — объявила о полном прекращении движения судов через Ормузский пролив.

 «В связи с многочисленными вопросами обращаем внимание: из-за продолжающихся агрессивных действий вооруженных сил США в регионе проход через Ормузский пролив в данный момент закрыт», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «все заявки будут рассмотрены в порядке очереди», разрешения будут выдаваться постепенно, как только «будут установлены стабильность и спокойствие».

Шесть лет колонии требуют для блогера Гасанова
Шесть лет колонии требуют для блогера Гасанова
18:12 840
Иран заявил о полном закрытии Ормуза
Иран заявил о полном закрытии Ормуза
18:38 545
Алиев в Чолпон-Ате… Визит государственный, архитектура – евразийская
Алиев в Чолпон-Ате… Визит государственный, архитектура – евразийская Джакишев и Сариев комментируют для haqqin.az
17:40 568
«ТуранБанк» начинает выдачу льготных кредитов, финансируемых Фондом энергоэффективности
«ТуранБанк» начинает выдачу льготных кредитов, финансируемых Фондом энергоэффективности
17:27 437
Тони Блэр получил возражения Израиля. А ХАМАС – паузу для перегруппировки
Тони Блэр получил возражения Израиля. А ХАМАС – паузу для перегруппировки Эксперты комментируют для haqqin.az
15:59 1247
Россияне бегут от призыва в Армению. А риелторы Еревана ликуют и потирают руки
Россияне бегут от призыва в Армению. А риелторы Еревана ликуют и потирают руки наш обзор; все еще актуально
12:56 3796
Фантастический спасительный бросок Азера Ибрагимова на последней секунде матча Азербайджан – Черногория
Фантастический спасительный бросок Азера Ибрагимова на последней секунде матча Азербайджан – Черногория ВИДЕО
17:10 1606
Нетаньяху ХАМАС не верит
Нетаньяху ХАМАС не верит обновлено 17:31
17:31 1891
Открытие пятизвездочного отеля Baku Resort & Spa на берегу Иссык-Куля
Открытие пятизвездочного отеля Baku Resort & Spa на берегу Иссык-Куля фото; обновлено 16:51
16:51 3136
В Украине ЧП на полигоне воинской части
В Украине ЧП на полигоне воинской части ФОТО; ВИДЕО
15:57 2418
Бомбы на Краматорск, дроны – на Винницу. Во Львове возросло число жертв российской атаки
Бомбы на Краматорск, дроны – на Винницу. Во Львове возросло число жертв российской атаки ФОТО; ВИДЕО; обновлено 15:36
15:36 2042

ЭТО ВАЖНО

Шесть лет колонии требуют для блогера Гасанова
Шесть лет колонии требуют для блогера Гасанова
18:12 840
Иран заявил о полном закрытии Ормуза
Иран заявил о полном закрытии Ормуза
18:38 545
Алиев в Чолпон-Ате… Визит государственный, архитектура – евразийская
Алиев в Чолпон-Ате… Визит государственный, архитектура – евразийская Джакишев и Сариев комментируют для haqqin.az
17:40 568
«ТуранБанк» начинает выдачу льготных кредитов, финансируемых Фондом энергоэффективности
«ТуранБанк» начинает выдачу льготных кредитов, финансируемых Фондом энергоэффективности
17:27 437
Тони Блэр получил возражения Израиля. А ХАМАС – паузу для перегруппировки
Тони Блэр получил возражения Израиля. А ХАМАС – паузу для перегруппировки Эксперты комментируют для haqqin.az
15:59 1247
Россияне бегут от призыва в Армению. А риелторы Еревана ликуют и потирают руки
Россияне бегут от призыва в Армению. А риелторы Еревана ликуют и потирают руки наш обзор; все еще актуально
12:56 3796
Фантастический спасительный бросок Азера Ибрагимова на последней секунде матча Азербайджан – Черногория
Фантастический спасительный бросок Азера Ибрагимова на последней секунде матча Азербайджан – Черногория ВИДЕО
17:10 1606
Нетаньяху ХАМАС не верит
Нетаньяху ХАМАС не верит обновлено 17:31
17:31 1891
Открытие пятизвездочного отеля Baku Resort & Spa на берегу Иссык-Куля
Открытие пятизвездочного отеля Baku Resort & Spa на берегу Иссык-Куля фото; обновлено 16:51
16:51 3136
В Украине ЧП на полигоне воинской части
В Украине ЧП на полигоне воинской части ФОТО; ВИДЕО
15:57 2418
Бомбы на Краматорск, дроны – на Винницу. Во Львове возросло число жертв российской атаки
Бомбы на Краматорск, дроны – на Винницу. Во Львове возросло число жертв российской атаки ФОТО; ВИДЕО; обновлено 15:36
15:36 2042
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться