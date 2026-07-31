Аннулирована лицензия Bank BTB

На основании обращения ОАО Bank BTB правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) приняло решение аннулировать лицензию банка. Его правопреемнику — ООО «Небанковская кредитная организация T-Kredit» — выдан специальный документ (лицензия) на основании статей 10 и 11 закона Азербайджанской Республики «О небанковских кредитных организациях». Об этом сообщили в Центральном банке Азербайджана.

Ранее решением правления Центрального банка от 5 марта 2026 года в соответствии с законодательством на основании обращения ОАО Bank BTB было дано предварительное согласие на его реорганизацию в форме преобразования в небанковскую кредитную организацию. В рамках процесса реорганизации ОАО Bank BTB утвердило план выполнения обязательств перед своими вкладчиками и другими кредиторами, а также обеспечило информирование кредиторов банка. В этих рамках между ОАО «Международный банк Азербайджана» (ABB) и ОАО Bank BTB был подписан «Договор о передаче активов и пассивов», в соответствии с которым процесс передачи активов и обязательств ОАО Bank BTB в ABB успешно завершился.

Срочные депозиты и депозиты до востребования клиентов ОАО Bank BTB полностью переданы в ABB без изменения условий, для всех клиентов создана возможность свободного доступа к своим средствам и их использования.

Также успешно завершился процесс передачи кредитного портфеля. Права требования к клиентам, имеющим кредитную задолженность или другие обязательства перед ОАО Bank BTB, переданы в ABB с сохранением условий договора, обеспечена непрерывность обслуживания кредитов.