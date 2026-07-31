USD 1.7000
EUR 1.9564
RUB 2.1335
Подписаться на уведомления
Азербайджан и Кыргызстан – союзники. Алиев: «Это высший уровень взаимодействия»
Новость дня
Азербайджан и Кыргызстан – союзники. Алиев: «Это высший уровень взаимодействия»

Аннулирована лицензия Bank BTB

решение Центробанка
19:19 968

На основании обращения ОАО Bank BTB правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) приняло решение аннулировать лицензию банка. Его правопреемнику — ООО «Небанковская кредитная организация T-Kredit» — выдан специальный документ (лицензия) на основании статей 10 и 11 закона Азербайджанской Республики «О небанковских кредитных организациях». Об этом сообщили в Центральном банке Азербайджана.

Ранее решением правления Центрального банка от 5 марта 2026 года в соответствии с законодательством на основании обращения ОАО Bank BTB было дано предварительное согласие на его реорганизацию в форме преобразования в небанковскую кредитную организацию. В рамках процесса реорганизации ОАО Bank BTB утвердило план выполнения обязательств перед своими вкладчиками и другими кредиторами, а также обеспечило информирование кредиторов банка. В этих рамках между ОАО «Международный банк Азербайджана» (ABB) и ОАО Bank BTB был подписан «Договор о передаче активов и пассивов», в соответствии с которым процесс передачи активов и обязательств ОАО Bank BTB в ABB успешно завершился.

Срочные депозиты и депозиты до востребования клиентов ОАО Bank BTB полностью переданы в ABB без изменения условий, для всех клиентов создана возможность свободного доступа к своим средствам и их использования.

Также успешно завершился процесс передачи кредитного портфеля. Права требования к клиентам, имеющим кредитную задолженность или другие обязательства перед ОАО Bank BTB, переданы в ABB с сохранением условий договора, обеспечена непрерывность обслуживания кредитов.

Прокуратура установила, где и когда была изготовлена упавшая в Польше российская ракета
Прокуратура установила, где и когда была изготовлена упавшая в Польше российская ракета обновлено 20:20
20:20 1098
Трамп отказал Зеленскому
Трамп отказал Зеленскому обновлено 19:55
19:55 2080
Нетаньяху «под давлением»: в Израиле требуют отвергнуть план Трампа
Нетаньяху «под давлением»: в Израиле требуют отвергнуть план Трампа обновлено 19:33
19:33 2591
Шесть лет колонии требуют для блогера Гасанова
Шесть лет колонии требуют для блогера Гасанова
18:12 1798
Иран заявил о полном закрытии Ормуза
Иран заявил о полном закрытии Ормуза
18:38 1306
Алиев в Чолпон-Ате… Визит государственный, архитектура – евразийская
Алиев в Чолпон-Ате… Визит государственный, архитектура – евразийская Джакишев и Сариев комментируют для haqqin.az
17:40 838
«ТуранБанк» начинает выдачу льготных кредитов, финансируемых Фондом энергоэффективности
«ТуранБанк» начинает выдачу льготных кредитов, финансируемых Фондом энергоэффективности
17:27 627
Тони Блэр получил возражения Израиля. А ХАМАС – паузу для перегруппировки
Тони Блэр получил возражения Израиля. А ХАМАС – паузу для перегруппировки Эксперты комментируют для haqqin.az
15:59 1499
Россияне бегут от призыва в Армению. А риелторы Еревана ликуют и потирают руки
Россияне бегут от призыва в Армению. А риелторы Еревана ликуют и потирают руки наш обзор; все еще актуально
12:56 4117
Фантастический спасительный бросок Азера Ибрагимова на последней секунде матча Азербайджан – Черногория
Фантастический спасительный бросок Азера Ибрагимова на последней секунде матча Азербайджан – Черногория ВИДЕО
17:10 2308
Открытие пятизвездочного отеля Baku Resort & Spa на берегу Иссык-Куля
Открытие пятизвездочного отеля Baku Resort & Spa на берегу Иссык-Куля фото; обновлено 16:51
16:51 3682

ЭТО ВАЖНО

Прокуратура установила, где и когда была изготовлена упавшая в Польше российская ракета
Прокуратура установила, где и когда была изготовлена упавшая в Польше российская ракета обновлено 20:20
20:20 1098
Трамп отказал Зеленскому
Трамп отказал Зеленскому обновлено 19:55
19:55 2080
Нетаньяху «под давлением»: в Израиле требуют отвергнуть план Трампа
Нетаньяху «под давлением»: в Израиле требуют отвергнуть план Трампа обновлено 19:33
19:33 2591
Шесть лет колонии требуют для блогера Гасанова
Шесть лет колонии требуют для блогера Гасанова
18:12 1798
Иран заявил о полном закрытии Ормуза
Иран заявил о полном закрытии Ормуза
18:38 1306
Алиев в Чолпон-Ате… Визит государственный, архитектура – евразийская
Алиев в Чолпон-Ате… Визит государственный, архитектура – евразийская Джакишев и Сариев комментируют для haqqin.az
17:40 838
«ТуранБанк» начинает выдачу льготных кредитов, финансируемых Фондом энергоэффективности
«ТуранБанк» начинает выдачу льготных кредитов, финансируемых Фондом энергоэффективности
17:27 627
Тони Блэр получил возражения Израиля. А ХАМАС – паузу для перегруппировки
Тони Блэр получил возражения Израиля. А ХАМАС – паузу для перегруппировки Эксперты комментируют для haqqin.az
15:59 1499
Россияне бегут от призыва в Армению. А риелторы Еревана ликуют и потирают руки
Россияне бегут от призыва в Армению. А риелторы Еревана ликуют и потирают руки наш обзор; все еще актуально
12:56 4117
Фантастический спасительный бросок Азера Ибрагимова на последней секунде матча Азербайджан – Черногория
Фантастический спасительный бросок Азера Ибрагимова на последней секунде матча Азербайджан – Черногория ВИДЕО
17:10 2308
Открытие пятизвездочного отеля Baku Resort & Spa на берегу Иссык-Куля
Открытие пятизвездочного отеля Baku Resort & Spa на берегу Иссык-Куля фото; обновлено 16:51
16:51 3682
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться