USD 1.7000
EUR 1.9564
RUB 2.1335
Подписаться на уведомления
Азербайджан и Кыргызстан – союзники. Алиев: «Это высший уровень взаимодействия»
Новость дня
Азербайджан и Кыргызстан – союзники. Алиев: «Это высший уровень взаимодействия»

Пожар в центре Баку

19:46 841

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре в многоэтажном жилом доме на территории Сабаильского района Баку.

К месту происшествия прибыли силы Государственной службы пожарной охраны МЧС, сообщили в пресс-службе министерства.

«Благодаря оперативному вмешательству пожарных и технического персонала жилого дома пожар, возникший в квартире на 10-м этаже, был ликвидирован в короткие сроки, не допущено его распространение. Пострадавших нет», — говорится в сообщении пресс-службы.

По сообщению местных СМИ, пожар произошел в жилом комплексе Port Baku.

Прокуратура установила, где и когда была изготовлена упавшая в Польше российская ракета
Прокуратура установила, где и когда была изготовлена упавшая в Польше российская ракета обновлено 20:20
20:20 1101
Трамп отказал Зеленскому
Трамп отказал Зеленскому обновлено 19:55
19:55 2083
Нетаньяху «под давлением»: в Израиле требуют отвергнуть план Трампа
Нетаньяху «под давлением»: в Израиле требуют отвергнуть план Трампа обновлено 19:33
19:33 2592
Шесть лет колонии требуют для блогера Гасанова
Шесть лет колонии требуют для блогера Гасанова
18:12 1800
Иран заявил о полном закрытии Ормуза
Иран заявил о полном закрытии Ормуза
18:38 1307
Алиев в Чолпон-Ате… Визит государственный, архитектура – евразийская
Алиев в Чолпон-Ате… Визит государственный, архитектура – евразийская Джакишев и Сариев комментируют для haqqin.az
17:40 838
«ТуранБанк» начинает выдачу льготных кредитов, финансируемых Фондом энергоэффективности
«ТуранБанк» начинает выдачу льготных кредитов, финансируемых Фондом энергоэффективности
17:27 628
Тони Блэр получил возражения Израиля. А ХАМАС – паузу для перегруппировки
Тони Блэр получил возражения Израиля. А ХАМАС – паузу для перегруппировки Эксперты комментируют для haqqin.az
15:59 1499
Россияне бегут от призыва в Армению. А риелторы Еревана ликуют и потирают руки
Россияне бегут от призыва в Армению. А риелторы Еревана ликуют и потирают руки наш обзор; все еще актуально
12:56 4121
Фантастический спасительный бросок Азера Ибрагимова на последней секунде матча Азербайджан – Черногория
Фантастический спасительный бросок Азера Ибрагимова на последней секунде матча Азербайджан – Черногория ВИДЕО
17:10 2309
Открытие пятизвездочного отеля Baku Resort & Spa на берегу Иссык-Куля
Открытие пятизвездочного отеля Baku Resort & Spa на берегу Иссык-Куля фото; обновлено 16:51
16:51 3683

ЭТО ВАЖНО

Прокуратура установила, где и когда была изготовлена упавшая в Польше российская ракета
Прокуратура установила, где и когда была изготовлена упавшая в Польше российская ракета обновлено 20:20
20:20 1101
Трамп отказал Зеленскому
Трамп отказал Зеленскому обновлено 19:55
19:55 2083
Нетаньяху «под давлением»: в Израиле требуют отвергнуть план Трампа
Нетаньяху «под давлением»: в Израиле требуют отвергнуть план Трампа обновлено 19:33
19:33 2592
Шесть лет колонии требуют для блогера Гасанова
Шесть лет колонии требуют для блогера Гасанова
18:12 1800
Иран заявил о полном закрытии Ормуза
Иран заявил о полном закрытии Ормуза
18:38 1307
Алиев в Чолпон-Ате… Визит государственный, архитектура – евразийская
Алиев в Чолпон-Ате… Визит государственный, архитектура – евразийская Джакишев и Сариев комментируют для haqqin.az
17:40 838
«ТуранБанк» начинает выдачу льготных кредитов, финансируемых Фондом энергоэффективности
«ТуранБанк» начинает выдачу льготных кредитов, финансируемых Фондом энергоэффективности
17:27 628
Тони Блэр получил возражения Израиля. А ХАМАС – паузу для перегруппировки
Тони Блэр получил возражения Израиля. А ХАМАС – паузу для перегруппировки Эксперты комментируют для haqqin.az
15:59 1499
Россияне бегут от призыва в Армению. А риелторы Еревана ликуют и потирают руки
Россияне бегут от призыва в Армению. А риелторы Еревана ликуют и потирают руки наш обзор; все еще актуально
12:56 4121
Фантастический спасительный бросок Азера Ибрагимова на последней секунде матча Азербайджан – Черногория
Фантастический спасительный бросок Азера Ибрагимова на последней секунде матча Азербайджан – Черногория ВИДЕО
17:10 2309
Открытие пятизвездочного отеля Baku Resort & Spa на берегу Иссык-Куля
Открытие пятизвездочного отеля Baku Resort & Spa на берегу Иссык-Куля фото; обновлено 16:51
16:51 3683
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться