Пожар в центре Баку

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре в многоэтажном жилом доме на территории Сабаильского района Баку.

К месту происшествия прибыли силы Государственной службы пожарной охраны МЧС, сообщили в пресс-службе министерства.

«Благодаря оперативному вмешательству пожарных и технического персонала жилого дома пожар, возникший в квартире на 10-м этаже, был ликвидирован в короткие сроки, не допущено его распространение. Пострадавших нет», — говорится в сообщении пресс-службы.

По сообщению местных СМИ, пожар произошел в жилом комплексе Port Baku.