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Ущерб на 200 тысяч: вырубили зеленые насаждения

Ульвия Худиева
20:05 384

В ходе контрольных мероприятий, проведенных сотрудниками Государственной службы экологической безопасности за последнюю неделю, были выявлены факты незаконной вырубки зеленых насаждений на территории Баку, а также Сабирабадского, Хачмазского, Шамахинского, Исмаиллинского и Шабранского районов.

Как сообщили haqqin.az в Министерстве экологии и природных ресурсов, в результате незаконной вырубки деревьев в поселке М.Э. Расулзаде Бинагадинского района Баку, селе Муганлы Сабирабадского района, селе Гарадаглы Хачмазского района, селе Гюнешли Шамахинского района, селе Кюрдмаши Исмаиллинского района, на 47-м километре автомобильной дороги Гарамарьям – Исмаиллы – Шеки, а также вдоль автомобильной дороги, проходящей по территории Шабранского района, зеленым насаждениям был причинен ущерб в размере 227 850 манатов.

Поскольку по каждому из выявленных фактов размер причиненного зеленым насаждениям ущерба имеет признаки состава преступления, собранные материалы направлены в правоохранительные органы для дачи правовой оценки.

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