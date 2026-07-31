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Свободная торговля между Турцией и Украиной

20:30 183

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, ратифицирующий Соглашение о свободной торговле с правительством Турции, передает Интерфакс-Украина.

Соглашение будет способствовать «развитию двустороннего сотрудничества, откроет возможности для украинского бизнеса, расширит рынки сбыта, а также даст возможность развивать и модернизировать собственное производство».

Парламент Турции ратифицировал Соглашение о свободной торговле с Украиной в начале августа 2024 года. Верховная Рада Украины ратифицировала документ 14 июля 2026 года. Соглашение вступит в силу после завершения внутригосударственных процедур и обмена ратификационными грамотами между сторонами.

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