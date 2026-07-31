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План НАТО: размещение в Литве, Польше и Финляндии американских атомных бомб

20:48 554

На фоне ухудшения безопасности из-за действий России НАТО разрабатывает способы усиления ядерного сдерживания в Европе, пишет Süddeutsche Zeitung (SZ).

Одним из возможных сценариев является размещение дополнительных американских ядерных вооружений в Европе. Потенциальными странами для размещения могут стать Литва, Польша и Финляндия. Польша может стать участником программы Nuclear Sharing. Финляндия отменила исторический запрет на ввоз и транзит ядерного оружия. Парламент Литвы рассматривает законопроект, который исключает из конституции запрет на размещение в стране ядерного оружия. Эксперты исследовательской группы The Bulletin допускают, что США могли перебросить авиационные бомбы B61-12 на британскую авиабазу Лейкенхит.

Генсек НАТО Марк Рютте подтвердил, что альянс обсуждает возможную адаптацию ядерного потенциала. Но не стал раскрывать деталей из-за секретности. В Европе предполагается размещение нового нестратегического ядерного оружия. Оно предназначено для применения против военной инфраструктуры — войск, аэродромов, портов, командных пунктов и других объектов. В отличие от стратегического ядерного оружия, оно обычно имеет меньшую мощность и применяется с помощью истребителей, ракет малой дальности и крылатых ракет.

SZ пишет, что после завершения холодной войны и сокращения ядерных арсеналов в Европе осталось около 100 американских бомб B61-12. Они размещены на шести авиабазах в пяти странах НАТО по программе Nuclear Sharing: Германии, Бельгии, Италии, Нидерландах и Турции. В Германии американские ядерные боеприпасы находятся на авиабазе Бюхель в земле Рейнланд-Пфальц. В случае кризиса они могут применяться с европейских самолетов союзников. Официально НАТО не раскрывает количество и расположение американских ядерных боеприпасов в Европе.

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