План НАТО: размещение в Литве, Польше и Финляндии американских атомных бомб

Одним из возможных сценариев является размещение дополнительных американских ядерных вооружений в Европе. Потенциальными странами для размещения могут стать Литва, Польша и Финляндия. Польша может стать участником программы Nuclear Sharing. Финляндия отменила исторический запрет на ввоз и транзит ядерного оружия. Парламент Литвы рассматривает законопроект, который исключает из конституции запрет на размещение в стране ядерного оружия. Эксперты исследовательской группы The Bulletin допускают, что США могли перебросить авиационные бомбы B61-12 на британскую авиабазу Лейкенхит.

Генсек НАТО Марк Рютте подтвердил, что альянс обсуждает возможную адаптацию ядерного потенциала. Но не стал раскрывать деталей из-за секретности. В Европе предполагается размещение нового нестратегического ядерного оружия. Оно предназначено для применения против военной инфраструктуры — войск, аэродромов, портов, командных пунктов и других объектов. В отличие от стратегического ядерного оружия, оно обычно имеет меньшую мощность и применяется с помощью истребителей, ракет малой дальности и крылатых ракет.

SZ пишет, что после завершения холодной войны и сокращения ядерных арсеналов в Европе осталось около 100 американских бомб B61-12. Они размещены на шести авиабазах в пяти странах НАТО по программе Nuclear Sharing: Германии, Бельгии, Италии, Нидерландах и Турции. В Германии американские ядерные боеприпасы находятся на авиабазе Бюхель в земле Рейнланд-Пфальц. В случае кризиса они могут применяться с европейских самолетов союзников. Официально НАТО не раскрывает количество и расположение американских ядерных боеприпасов в Европе.