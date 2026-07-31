«Хороший телефонный звонок» Вэнса Зеленскому

Зеленский отметил, что 31 июля «получил хороший телефонный звонок» от Джей Ди Вэнса, и намекнул, что ключевой темой разговора были ракеты-перехватчики для ЗРК Patriot.

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом обсудил несколько вопросов, в том числе средства противовоздушной обороны для Украины. Заявления Зеленского приводит «Европейская правда».

«Обсудили результаты нашей недавней встречи с президентом Трампом в Вашингтоне — позитивной и продуктивной. Российские авиаудары по нашей стране не прекращаются, и ПВО — а именно перехватчики для Patriot против баллистических ракет — остается основным приоритетом», — рассказал президент Украины.

Также обсуждались последствия российской войны для мировых рынков: «Договорились, что наши команды будут на связи и проработают все», что сегодня обсудили. Благодарю Соединенные Штаты за поддержку Украины и нашего народа».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что «еще не решил», разрешит ли он Украине производить ракеты-перехватчики для Patriot. По данным СМИ, во время закрытых переговоров в Белом доме 28 июля Зеленский просил Трампа предоставить Украине разрешение использовать систему Starlink на территории России для поражения пусковых установок баллистических ракет.