Россияне идут на Славянск

Российские военные продвигаются в направлении города Славянск в Донецкой области Украины, сообщают аналитики проекта DeepState.

Ранее в DeepState сообщали, что россияне постепенно переносят основные усилия на Славянско-Краматорское направление. Аналитики рассказали, что РФ пытается сровнять Славянск и Краматорск с землей, постоянно применяя КАБы, реактивную артиллерию, «шахеды» и FPV-дроны.

Ранее в пятницу президент Украины Владимир Зеленский раскрыл данные о потерях Сил обороны Украины и россиян за период полномасштабной войны. По его словаа, потери России составляют 1 миллион 600 тысяч человек. Около 700 тысяч человек убиты. По словам президента Украины, среди украинских войск погибло около 50 тысяч солдат. Еще около 400 тысяч человек получили серьезные ранения.