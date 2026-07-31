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43 компании из Китая в черном списке Америки

23:04 274

Правительство США приняло решение ввести запрет на импорт продукции еще 43 компаний из Китая. Об этом объявили Министерство внутренней безопасности США и Госдепартамент.

Основанием для санкций выступают обвинения Вашингтона в адрес Пекина в массовых нарушениях прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

В черный список попали фирмы целого ряда секторов китайской экономики, включая горнодобывающий сектор, сельское хозяйство, транспорт, металлургию, переработку морепродуктов. Продукцию этих компаний запрещено ввозить в Соединенные Штаты с 31 июля 2026 года. Теперь в черном списке фигурирует в общей сложности 187 фирм КНР.

Синьцзян-Уйгурский автономный район, расположенный на северо-западе Китая, является местом проживания уйгуров — одной из крупнейших этнических групп страны, преимущественно исповедующих ислам.

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