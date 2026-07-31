Армия Ирака приведена в максимальную боеготовность

Премьер-министр Ирака Али аз-Зейди распорядился привести армию страны к максимальному уровню боеготовности. Об этом сообщил пресс-секретарь премьера Ирака Сабах аль-Нуман.

По его словам, утверждены превентивные разведывательные планы для предотвращения возможных атак и попыток проникновения на территорию страны.

Приказ отдан спустя несколько дней после ударов США и Саудовской Аравии по объектам проиранской Hashd al-Shaabi («Силы народной мобилизации»).

Hashd al-Shaabi — иракская шиитская военизированная организация, полностью подконтрольная иранскому Корпусу стражей исламской революции (КСИР).