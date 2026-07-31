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Армия Ирака приведена в максимальную боеготовность

решение премьер-министра
31 июля 2026, 23:16 508

Премьер-министр Ирака Али аз-Зейди распорядился привести армию страны к максимальному уровню боеготовности. Об этом сообщил пресс-секретарь премьера Ирака Сабах аль-Нуман.

По его словам, утверждены превентивные разведывательные планы для предотвращения возможных атак и попыток проникновения на территорию страны.

Приказ отдан спустя несколько дней после ударов США и Саудовской Аравии по объектам проиранской Hashd al-Shaabi («Силы народной мобилизации»).

Hashd al-Shaabi — иракская шиитская военизированная организация, полностью подконтрольная иранскому Корпусу стражей исламской революции (КСИР).

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