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«Авария класса A»: крушение F-35

31 июля 2026, 23:31 513

Представитель военно-воздушной базы Мирамар (штат Калифорния) заявил о крушении истребителя пятого поколения F-35 в окрестностях базы и последующем возгорании, сообщает телеканал Fox News.

Представитель авиабазы рассказал Fox News, что произошедшее было «аварией класса A с участием F-35B Корпуса морской пехоты США в окрестностях базы Мирамар». Инциденты класса A в ВВС США означают серьезную аварию, повлекшую материальный ущерб на сумму свыше $2 млн.

Пилоту удалось катапультироваться. Информация о состоянии его здоровья, а также причинах произошедшего пока не приводится.

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