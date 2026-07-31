Дунай обмелел: показались затонувшие корабли вермахта. Может остановиться АЭС

Из-за жары и слабого притока воды вниз по течению Дуная песчаные отмели осушились, и корпуса кораблей частично выступают над поверхностью воды.

Из-за падения уровня воды в Дунае затопленные немецкими военными в 1944 году корабли Дунайской флотилии стали видны на поверхности в районе порта Прахово на востоке Сербии, сообщило агентство Reuters.

Флотилию намеренно затопили в 1944 году во время отступления немецкой армии. По словам историков, тогда было затоплено около 200 судов. Среди них были боевые корабли, десантные и транспортные суда, буксиры и баржи. После войны часть кораблей подняли, и река стала проходимой.

Выше по течению от места затопления флотилии начинаются Железные ворота — скалистое ущелье, южный берег которого относится к Сербии, а северный - к Румынии.

Сербские власти ведут работы по извлечению из воды остатков флотилии. Они осложняются необходимостью соблюдения строгих мер безопасности из-за многочисленных необезвреженных мин и боеприпасов.

А между тем премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что работа единственной в стране АЭС «Пакш» может быть полностью остановлена ко вторнику или среде из-за рекордно низкого уровня воды в Дунае, вызванного продолжающейся в Европе засухой, передает Associated Press слова премьера с пресс-конференции.

Мадьяр сообщил, что станция, расположенная в 90 км к югу от Будапешта, уже работает менее чем на половину мощности. При этом премьер подчеркнул, что остановку АЭС можно выполнить в безопасном режиме, угрозы для страны не будет. Он добавил, что АЭС может потребоваться не возвращать к работе несколько недель, пока уровень Дуная не восстановится до нужной отметки. Дело в том, что АЭС использует воды реки для охлаждения реакторов, а снижение уровня затрудняет закачку ее достаточного количества на станцию.

Власти призвали крупные предприятия сократить потребление электроэнергии в пиковые часы — с 17:00 до 22:00. Также Мадьяр рекомендовал отложить заседания парламента в понедельник и вторник, отключить декоративную подсветку административных зданий.