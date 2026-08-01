Загорелось крупнейшее в Европе предприятие нефтехимии

На территории одного из крупнейших в Европе предприятий нефтехимии «Нижнекамскнефтехим» произошел пожар. Об этом сообщается в телеграм-канале компании.

«На территории «Нижнекамскнефтехима» ведется локализация очага возгорания. К работе привлечены службы оперативного реагирования. Угрозы жизни и здоровью людей нет», — говорится в сообщении.

О причинах пожара не сообщается. Позже стало известно, что возгорание удалось локализовать.

«Нижнекамскнефтехим» входит в холдинг «Сибур». Комплекс включает завод бутилового каучука, завод мономеров, завод синтетического каучука, завод пластиков, завод этилена и завод органического синтеза. Предприятие входит в число ведущих мировых производителей нефтехимической продукции.