Операция Израиля вызвала землетрясение в Ливане

Несколько дней назад армия Израиля уничтожила туннели проиранской «Хезболлы» в районе Бофора на юге Ливана , пишут израильские СМИ.

По заявлению израильских военных, туннели были взорваны при помощи примерно 700 тонн взрывчатки. В Израиле подчеркнули, что операция стала частью систематических действий по уничтожению инфраструктуры «Хезболлы» на юге Ливана и была проведена после недавнего «грубого нарушения соглашения о прекращении огня» со стороны этой организации. Речь идет об атаке БПЛА на инженерную технику ЦАХАЛа 29 июля.

В ЦАХАЛе заявили, что Иран помогал проектировать постройку этих туннелей. Там подчеркнули, что объект нес непосредственную угрозу для жителей севера Израиля и военнослужащих, так как находился всего в 6 км от района Метулы и Галилейского выступа.

В свою очередь президент Ливана Джозеф Аун осудил удары ЦАХАЛа и заявил, что «мощные взрывы представляют собой крайне опасную эскалацию и прямую угрозу процессу рамочного соглашения».

По его словам, речь идет об «ударах, направленных против инфраструктуры и археологических объектов, включенных в Список всемирного наследия ЮНЕСКО». В его канцелярии отметили, что сильнейшие детонации вызвали землетрясение магнитудой 3,8 на юге Ливана.