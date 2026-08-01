США и Израиль готовят масштабные удары по Ирану

Соединенные Штаты и Израиль готовятся нанести масштабные удары по энергетической инфраструктуре Ирана в эти выходные, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на источники.

По их утверждению, «США и Израиль планируют одну из самых масштабных кампаний по нанесению ударов по объектам энергетической инфраструктуры Ирана».

Источники телеканала отмечают, что удары могут быть нанесены уже в эти выходные, однако окончательные сроки пока не согласованы, президент США Дональд Трамп еще не отдавал соответствующего приказа. По их сведениям, целями ударов могут стать нефтеперерабатывающие заводы и электростанции.

В то же время президент США Дональд Трамп в интервью американскому журналисту Стиву Груберу не смог назвать временные рамки, в которые будет завершена война против Ирана. «Это всегда сложно делать, - сказал Трамп. - Вьетнам продолжался 21 год, мы на пятом месяце (войны с Ираном), и говорят, что это слишком долго. Жалуются те же люди, что держали нас во Вьетнаме 21 год. Это политика, и это ужасно».