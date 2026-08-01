Сделка США и Украины: «Заберем, что захотим»

У Соединенных Штатов есть подписанное с Украиной соглашение о редкоземельных ресурсах, которое дает право «брать все, что захотят США» в любой момент. Так заявил президент Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу «Голос настоящей Америки».

«Украина обладает очень богатой, очень плодородной почвой с точки зрения редкоземельных элементов. У нас подписан контракт, касающийся редкоземельных элементов. Мы можем в любой момент забрать оттуда практически все, что захотим», — сказал Трамп.

Он также предположил, что стоимость доступа к ресурсам может превышать 300 млрд долларов, однако контракт все равно выгоден, и Вашингтон вернет себе деньги. Это было «очень хорошее соглашение», сказал Трамп

В апреле прошлого года Украина и США подписали соглашение о создании Американо-Украинского инвестиционного фонда восстановления. Документ предусматривает совместное привлечение инвестиций в разработку украинских месторождений стратегических ресурсов, в частности, лития, титана, графита, урана, а также нефти и природного газа. Право собственности на недра и природные ресурсы остается в Украине, фонд работает на принципах равноправного партнерства между двумя странами. В рамках соглашения Украина направляет в фонд часть доходов от новых лицензий и рентных платежей за использование определенных природных ресурсов. Украинская сторона подчеркивала, что «соглашение не создает для страны долговых обязательств перед США» и призвано стимулировать приток американских и международных инвестиций в экономику Украины.