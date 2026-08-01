USD 1.7000
EUR 1.9564
RUB 2.1335
Подписаться на уведомления
Азербайджан и Кыргызстан – союзники. Алиев: «Это высший уровень взаимодействия»
Новость дня
Азербайджан и Кыргызстан – союзники. Алиев: «Это высший уровень взаимодействия»

Сделка США и Украины: «Заберем, что захотим»

01:32 683

У Соединенных Штатов есть подписанное с Украиной соглашение о редкоземельных ресурсах, которое дает право «брать все, что захотят США» в любой момент. Так заявил президент Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу «Голос настоящей Америки».

«Украина обладает очень богатой, очень плодородной почвой с точки зрения редкоземельных элементов. У нас подписан контракт, касающийся редкоземельных элементов. Мы можем в любой момент забрать оттуда практически все, что захотим», — сказал Трамп.

Он также предположил, что стоимость доступа к ресурсам может превышать 300 млрд долларов, однако контракт все равно выгоден, и Вашингтон вернет себе деньги. Это было «очень хорошее соглашение», сказал Трамп

В апреле прошлого года Украина и США подписали соглашение о создании Американо-Украинского инвестиционного фонда восстановления. Документ предусматривает совместное привлечение инвестиций в разработку украинских месторождений стратегических ресурсов, в частности, лития, титана, графита, урана, а также нефти и природного газа. Право собственности на недра и природные ресурсы остается в Украине, фонд работает на принципах равноправного партнерства между двумя странами. В рамках соглашения Украина направляет в фонд часть доходов от новых лицензий и рентных платежей за использование определенных природных ресурсов. Украинская сторона подчеркивала, что «соглашение не создает для страны долговых обязательств перед США» и призвано стимулировать приток американских и международных инвестиций в экономику Украины.

«Вторжение» в Европу: Италия закрывает границы, мигрантов возвращают, а число погибших может возрасти
«Вторжение» в Европу: Италия закрывает границы, мигрантов возвращают, а число погибших может возрасти видео; обновлено 00:45
00:45 10570
Российские «бандероли» парализовали черноморские порты Украины
Российские «бандероли» парализовали черноморские порты Украины
01:59 593
Казус с подписью. Как Иран чуть не поссорил Турцию с Ираком
Казус с подписью. Как Иран чуть не поссорил Турцию с Ираком наш обзор
31 июля 2026, 20:37 3646
Дунай обмелел: показались затонувшие корабли вермахта. Может остановиться АЭС
Дунай обмелел: показались затонувшие корабли вермахта. Может остановиться АЭС
31 июля 2026, 23:52 1846
Два разных заявления по Ормузу
Два разных заявления по Ормузу обновлено 22:20
31 июля 2026, 22:20 3210
Россияне идут на Славянск
Россияне идут на Славянск
31 июля 2026, 22:46 2532
«У Ирана дела идут очень плохо»: Трамп хочет победить и анонсирует «жесткие удары»
«У Ирана дела идут очень плохо»: Трамп хочет победить и анонсирует «жесткие удары» обновлено 21:59
31 июля 2026, 21:59 2710
Трамп: И Путину, и Зеленскому «придется пойти на какие-то уступки»
Трамп: И Путину, и Зеленскому «придется пойти на какие-то уступки» обновлено 21:21
31 июля 2026, 21:21 4486
Прокуратура установила, где и когда была изготовлена упавшая в Польше российская ракета
Прокуратура установила, где и когда была изготовлена упавшая в Польше российская ракета обновлено 20:20
31 июля 2026, 20:20 3549
Нетаньяху «под давлением»: в Израиле требуют отвергнуть план Трампа
Нетаньяху «под давлением»: в Израиле требуют отвергнуть план Трампа обновлено 19:33
31 июля 2026, 19:33 3716
Шесть лет колонии требуют для блогера Гасанова
Шесть лет колонии требуют для блогера Гасанова
31 июля 2026, 18:12 3652

ЭТО ВАЖНО

«Вторжение» в Европу: Италия закрывает границы, мигрантов возвращают, а число погибших может возрасти
«Вторжение» в Европу: Италия закрывает границы, мигрантов возвращают, а число погибших может возрасти видео; обновлено 00:45
00:45 10570
Российские «бандероли» парализовали черноморские порты Украины
Российские «бандероли» парализовали черноморские порты Украины
01:59 593
Казус с подписью. Как Иран чуть не поссорил Турцию с Ираком
Казус с подписью. Как Иран чуть не поссорил Турцию с Ираком наш обзор
31 июля 2026, 20:37 3646
Дунай обмелел: показались затонувшие корабли вермахта. Может остановиться АЭС
Дунай обмелел: показались затонувшие корабли вермахта. Может остановиться АЭС
31 июля 2026, 23:52 1846
Два разных заявления по Ормузу
Два разных заявления по Ормузу обновлено 22:20
31 июля 2026, 22:20 3210
Россияне идут на Славянск
Россияне идут на Славянск
31 июля 2026, 22:46 2532
«У Ирана дела идут очень плохо»: Трамп хочет победить и анонсирует «жесткие удары»
«У Ирана дела идут очень плохо»: Трамп хочет победить и анонсирует «жесткие удары» обновлено 21:59
31 июля 2026, 21:59 2710
Трамп: И Путину, и Зеленскому «придется пойти на какие-то уступки»
Трамп: И Путину, и Зеленскому «придется пойти на какие-то уступки» обновлено 21:21
31 июля 2026, 21:21 4486
Прокуратура установила, где и когда была изготовлена упавшая в Польше российская ракета
Прокуратура установила, где и когда была изготовлена упавшая в Польше российская ракета обновлено 20:20
31 июля 2026, 20:20 3549
Нетаньяху «под давлением»: в Израиле требуют отвергнуть план Трампа
Нетаньяху «под давлением»: в Израиле требуют отвергнуть план Трампа обновлено 19:33
31 июля 2026, 19:33 3716
Шесть лет колонии требуют для блогера Гасанова
Шесть лет колонии требуют для блогера Гасанова
31 июля 2026, 18:12 3652
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться