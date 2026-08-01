Российские «бандероли» парализовали черноморские порты Украины

Российская ракета «Бандероль», разработка которой началась в 2021 году, призвана заполнить пробел между дешевыми и медленными дронами типа «Шахед» и более быстрыми и гораздо более точными крылатыми ракетами Х-101. По сообщению Bloomberg, об этом рассказал Владислав Власюк, уполномоченный президента Украины по санкционной политике.

По его словам, 80% ударов по портам Одессы, включая соседние Черноморск и Пивденный, были нанесены ракетами «Бандероль», а используемые в этом году модели включают в себя множество компонентов международного производства. Боевая часть этой ракеты весом 150 килограммов больше, чем у «шахедов», они летают со скоростью, слишком большой для того, чтобы их могли перехватить новейшие украинские беспилотники-перехватчики. При этом они дешевы, по оценкам, от 150 000 до 300 000 долларов за экземпляр.

Дмитрий Плетенчук, представитель ВМС Украины, заявил: «По скорости и маневренности это не совсем ракета». Длина этого аппарата около пяти метров. У него квадратный корпус, прямые, короткие складные крылья, три складных хвостовых стабилизатора и два складных направляющих стабилизатора у носовой части.

Украина подсчитала, что Россия производит сотни «бандеролей» в год, официальные лица заявляют, что ужесточение санкций в отношении иностранных компонентов может помочь сократить этот объем. Ракеты имеют относительно небольшую дальность действия - всего несколько сотен километров, поэтому Россия начала запускать их из Крыма по Одессе.

Константин Соболь, владелец одесской судоходной компании, считает порты этого района, последний прямой доступ Украины к Черному морю, «закрытыми на 98%»: «На данный момент это можно считать прекращением украинского глубоководного экспорта и импорта».