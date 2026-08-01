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ФИФА отменяет свои «большие планы»

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Международная федерация футбола (ФИФА) отказалась от идеи главы организации Джанни Инфантино продать долю прав на чемпионат мира частным инвесторам, сообщила газета New York Post.

По информации источника, решение принято из-за резкой критики проекта футбольных чиновников и раскола среди представителей ФИФА. Отмечается, что в Международной федерации футбола недооценили настроение Европы, сборные и клубы которой приносят наибольшую часть доходов в футболе.

Ранее предложение Инфантино отвергли Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ), Азиатская конфедерация футбола (AFC) и Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ). При этом в УЕФА заявили о бойкоте турниров под эгидой ФИФА.

План ФИФА предполагает создание компании, которая будет контролировать главные мужские и женские соревнования организации. По мнению Инфантино, создание FIFA Forward Enterprise повысит прибыль ассоциаций — членов ФИФА и поспособствует развитию футбола во всем мире. В Международной федерации футбола заявили, что данная схема может привлечь $4,2 млрд.

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