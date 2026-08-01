ФИФА отменяет свои «большие планы»

Международная федерация футбола (ФИФА) отказалась от идеи главы организации Джанни Инфантино продать долю прав на чемпионат мира частным инвесторам, сообщила газета New York Post.

По информации источника, решение принято из-за резкой критики проекта футбольных чиновников и раскола среди представителей ФИФА. Отмечается, что в Международной федерации футбола недооценили настроение Европы, сборные и клубы которой приносят наибольшую часть доходов в футболе.

Ранее предложение Инфантино отвергли Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ), Азиатская конфедерация футбола (AFC) и Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ). При этом в УЕФА заявили о бойкоте турниров под эгидой ФИФА.

План ФИФА предполагает создание компании, которая будет контролировать главные мужские и женские соревнования организации. По мнению Инфантино, создание FIFA Forward Enterprise повысит прибыль ассоциаций — членов ФИФА и поспособствует развитию футбола во всем мире. В Международной федерации футбола заявили, что данная схема может привлечь $4,2 млрд.