Россия ударила по Киеву ракетами: уже трое погибших, есть раненые

Россия в ночь на субботу снова нанесла удар ракетами по Киеву. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил в соцсетях, что что три человека в Киеве погибли, еще пятеро ранены.

Кличко также сообщил, что в Дарницком районе Киева горит склад, «в Соломенском районе в результате падения обломков ракеты в пятиэтажном доме заблокированы люди. Во дворе жилого дома возникло возгорание. Экстренные службы направляются на место».

Кроме того, киевские телеграм-каналы пишут, что в некоторых районах города возникли перебои с электричеством.

Украинские мониторинговые телеграм-каналы сообщали, что удар по Киеву был нанесен несколькими баллистическими ракетами и гиперзвуковыми крылатыми ракетами «Циркон», а также реактивными беспилотниками.