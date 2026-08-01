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Латвия закрыла границу с Беларусью

10:10 793

Латвия закрыла границу с Беларусью, латвийским гражданам рекомендовано воспользоваться другими маршрутами для возвращения на родину. Об этом министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава сообщил в соцсетях.

«По техническим причинам граница между Латвией и Беларусью закрыта. Просим тех, кто еще не вернулся в Латвию, воспользоваться другими маршрутами», — отметил Домбрава.

В Государственной пограничной службе Латвии подтвердили, что на пункте погранконтроля «Патерниеки» возникли сбои в работе информационных систем, из-за чего осуществление пропуска временно невозможно.

Пограничная служба пообещала обновлять информацию о возможности пересечения границы на своем официальном сайте.

Отметим, ранее Домбрава призывал граждан Латвии воздержаться от поездок в Беларусь.

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