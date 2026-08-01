Польша замахнулась на бронзу НАТО…

Польша создает сильнейшую армию в Европе. Об этом заявил польский министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш. «Польша создает вооруженные силы, которые к 2030 году станут самой сильной армией в Европе. Она создает армию, которая дополняет и расширяет ее возможности», — сказал он после подписания соглашения о финансировании проектов в рамках программы PERUN. Косиняк-Камыш добавил, что польская армия станет сильнейшей как по численности, так и по оперативным возможностям. При этом он отметил, что сегодня без беспилотников невозможно обойтись. В связи с этим, как заявил министр, в республике каждый военный пройдет обучение по управлению дронами в соответствии со своими компетенциями. Недавно заместитель министра национальной обороны Польши Цезари Томчик заявил, что в ближайшие годы республика планирует выделить на оборону примерно еще $150 млрд. По его словам, эта сумма будет направлена в дополнение к тем $65 млрд, которые Варшава уже потратила на закупку американских вооружений и создание военной инфраструктуры. В состоянии ли Польша создать сильнейшую армию в ЕС? И способна ли она стать основным заслоном и защитником Европы в случае, если украинская армия (по тем или иным причинам) проиграет российской? Эту тему прокомментировали в беседе с haqqin.az известные польские эксперты.

Аналитик и профессор факультета политологии и международных исследований Университета Николая Коперника в Торуни Роман Бэккер заявил, что 65 миллиардов долларов, уже потраченных на закупку американских вооружений и техники наряду с объявленными дополнительными 150 миллиардами, следует рассматривать как средства, распределенные на длительный период. «При этом важно помнить, что это не единственные расходы на оборону. В рамках программы ЕС SAFE (общим объемом 150 миллиардов евро) Польша должна получить около 43,7 миллиарда евро в течение ближайших лет. Однако следует отметить, что во всех случаях речь идет о многолетних программах. Это означает, что Польша выделяет беспрецедентные средства на переоснащение своих вооруженных сил самой современной техникой. Стоит подчеркнуть, что только в текущем году Польша потратит на военные нужды 201 миллиард злотых, что составляет 4,83% ее ВВП. Это самый высокий показатель доли оборонных расходов в бюджете среди стран НАТО после Литвы (5,33%), Эстонии (5,10%) и Латвии (4,92%)», — рассказал профессор. По его словам, эти цифры свидетельствуют о том, что страны восточного фланга НАТО относятся к российской угрозе крайне серьезно. «Это обусловлено не только агрессией против Украины, но и многочисленными проявлениями гибридной войны, которую Россия ведет против своих европейских соседей. Такие инциденты, как падение российской ракеты на востоке Польши рано утром 30 июля, лишь усиливают ощущение угрозы — и не только у поляков. В этих условиях Польша стремится создать максимально мощную армию, способную отразить любой акт агрессии. Станет ли она третьей по величине армией НАТО (уступая лишь вооруженным силам США и Турции) — вопрос второстепенный; гораздо важнее ее способность эффективно противостоять военной агрессии», — считает Бэккер. Политолог и журналист Polskie Radio Ежи Лихтарович отметил, что заметна преемственность курса на усиление армии вне зависимости от смены правительства.