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Трамп не забыл о Гренландии

10:28 652

Президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия будет присоединена к Соединенным Штатам до окончания его президентского срока.

В ходе интервью ведущий Real America’s Voice напомнил Трампу о своем «предсказании», что к моменту завершения полномочий американского лидера Гренландия будет находиться «под нашим оперативным контролем».

«Да, вы окажетесь правы, поставив на это. Гренландия очень важна — с нашей точки зрения, а не с их (Дании)», — ответил президент США.

Ранее Трамп неоднократно заявлял, что Вашингтон должен получить контроль над Гренландией, объясняя это вопросами национальной безопасности и стратегическими интересами США в Арктике. Дания и власти самой Гренландии отвергают возможность передачи острова под американский контроль.

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