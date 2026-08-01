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Боснийцы и сингапурцы смогут приезжать в Азербайджан без визы

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С 1 августа 2026 года граждане Боснии и Герцеговины, а также Сингапура смогут въезжать в Азербайджан без визы в туристических целях. Соответствующий безвизовый режим будет действовать до 1 августа 2027 года. Об этом сообщили в Государственной миграционной службе Азербайджана.

Как отметили в ведомстве, решение принято в целях упрощения условий для путешествий, укрепления сотрудничества между странами и развития туризма.

Согласно новым правилам, граждане Боснии и Герцеговины и Сингапура, имеющие общегражданские паспорта, смогут в течение указанного периода трижды въехать в Азербайджан без визы. Продолжительность каждого пребывания не должна превышать 30 дней.

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