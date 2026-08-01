Литва вызывает российского посла

Министерство иностранных дел Литвы вызовет представителя России в Вильнюсе после повреждения здания литовского посольства в Киеве в результате очередной российской атаки. Об этом министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис написал на своей странице в социальной сети X.

По его словам, здание посольства получило повреждения после того, как российские ракеты упали всего в нескольких метрах от дипломатического представительства. При этом сотрудники дипмиссии не пострадали.

«Минувшей ночью в результате российских атак на Киев было повреждено и здание посольства Литвы. Ракеты упали всего в нескольких метрах от дипломатического представительства. К счастью, сотрудники посольства не пострадали. Сегодня Министерство иностранных дел Литвы вызовет представителя России в Вильнюсе... Необходимо усилить давление на Россию путем введения более жестких санкций, также усилить поддержку Украины», — заявил Будрис.