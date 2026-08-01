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Россияне покидают Черногорию

11:33 476

Количество объявлений о продаже недвижимости в Черногории от частных собственников из России в конце июля выросло на 10–15% по сравнению с прошлым годом, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на подсчеты Prian.

Руководитель международного направления Kalinka Светлана Томсон и управляющий партнер Intermark Global Ирина Мошева также отмечают увеличение числа таких предложений. Одной из причин, по мнению Томсон, стала перспектива введения для россиян визового режима.

27 июля правительство Черногории официально объявило о введении виз для граждан России с 1 ноября. Сейчас россияне по-прежнему могут въезжать в страну без визы и находиться там до 30 дней. Власти объяснили решение необходимостью привести национальный визовый режим в соответствие с требованиями ЕС. Без визы по-прежнему смогут приезжать россияне, имеющие действующие визы или право на проживание в странах ЕС и Шенгенской зоны, а также в США, Канаде, Японии, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии.

По данным Tranio, в 2025 году недвижимостью в Черногории владели около 4,5 тыс. граждан России — это вторая по численности группа иностранных собственников после сербов. Мошева отмечает, что россияне нередко покупают жилье в стране для получения вида на жительство, который предоставляется при приобретении недвижимости стоимостью от €150 тыс. и требует ежегодного продления. В Tranio считают, что после введения виз пользоваться приобретенной недвижимостью россиянам станет сложнее.

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