Теперь Иран угрожает Британии

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил своему британскому коллеге Эду Милибэнду, что любое сотрудничество с государствами, которые Тегеран считает агрессорами, является «неприемлемым» и может рассматриваться как акт агрессии согласно международному праву, сообщают иранские СМИ.

В ходе телефонного разговора Аракчи раскритиковал недавнее решение Великобритании в отношении иранских вооруженных сил и обвинил Лондон в причастности к двум войнам, которые, по его словам, были навязаны Ирану США и Израилем. Иранский министр заявил, что британский подход является «необоснованным» и требует пересмотра.

По словам Аракчи, причиной нынешней ситуации на Ближнем Востоке стали военные действия США и Израиля против Ирана. Он отметил, что Тегеран участвовал в дипломатическом процессе добросовестно и достиг меморандума о прекращении огня 18 июня, однако США, по его словам, вновь нарушили свои обязательства и заблокировали его реализацию.

Отдельное внимание глава иранского МИД уделил ситуации вокруг Ормузского пролива. Он заявил, что Иран намерен создать совместно с Оманом механизмы для управления транзитом судов через стратегический водный путь, предупредив, что вмешательство третьих стран может лишь усилить напряженность.

«Согласно международному праву и резолюции об определении агрессии, разрешение сторонам-агрессорам использовать территорию и объекты страны для незаконного нападения на другое государство является актом агрессии и дает атакованной стране право на законную самооборону», — заявил Аракчи.

В свою очередь, Эд Милибэнд подчеркнул, что Великобритания не является участником войны с Ираном и выступает за дипломатическое урегулирование конфликтов.

Глава британского МИД заявил о необходимости продолжать диалог с Тегераном, чтобы снизить напряженность в регионе и улучшить двусторонние отношения.