Barak, HQ-9BE, JF-17 и многое другое для Азербайджана

Хотя Азербайджан освободил свои территории от оккупации и восстановил полный суверенитет, он продолжает наращивать военный потенциал, учитывая существующие и потенциальные угрозы в регионе. При этом основное внимание уделяется укреплению потенциала противовоздушной обороны и ВВС.
Вопрос оснащения армии Азербайджана современными и мощными системами вооружений регулярно обсуждается международными военными аналитиками. В статье, опубликованной в журнале Forbes, показано, что на фоне войны между США, Израилем и Ираном Азербайджан значительно укрепляет свои силы ПВО. Автор материала Пол Иддон, журналист, специализирующийся на вопросах безопасности, пишет, что Баку в последнее время неуклонно укрепляет свою и без того значительную и диверсифицированную систему ПВО, приобретая дополнительные наземные системы большой дальности и истребители, способные противостоять различным воздушным угрозам.
Автор напоминает, что первая партия из 40 истребителей JF-17C Block III, заказанных Азербайджаном у Пакистана, уже поступила на вооружение ВВС, и что эти истребители недавно совершили учебно-тренировочные полеты. В статье отмечается, что JF-17 был разработан совместно Пакистаном и его союзником Китаем. Этот шаг представляет собой масштабную модернизацию существующего авиапарка ВВС Азербайджана и, вероятно, обеспечит Баку самые мощные ВВС на Южном Кавказе как по качеству, так и по количеству.
На военном параде 8 ноября 2025 года Азербайджан также показал приобретенные у Китая зенитные ракетные комплексы HQ-9BE. Как пишет автор, приобретение истребителей JF-17 и комплексов HQ-9BE представляет собой наиболее существенное обновление ВВС и ПВО Азербайджана за последнее десятилетие. В частности, приобретение JF-17C является наиболее значимой покупкой истребителей, когда-либо совершенной Баку.
В статье подчеркивается, что пока неизвестно, какими ракетами вооружены азербайджанские истребители JF-17. Дело в том, что видеозаписи тренировочных полетов с участием этих самолетов, опубликованные Министерством обороны, показывают их без вооружений. В сообщениях SIRRI отсутствует информация о поставках Азербайджану ракет класса «воздух-воздух» и «воздух-земля». Предполагается, что Баку может закупать у Китая ракеты класса «воздух-воздух» PL-15E с дальностью действия 150 километров для своих истребителей JF-17, но в открытых источниках информации об этом пока нет.
Forbes напоминает, что Азербайджан создал мощную систему противовоздушной обороны еще до Второй Карабахской войны. С начала 2010-х годов Баку закупил у России и Израиля ряд мощных систем для этих целей. В рамках сделки, оцениваемой примерно в 300 миллионов долларов, в 2011 году он приобрел у России два современных зенитных ракетных комплекса С-300 ПМУ-2, а также около 200 ракет 48Н6 с дальностью действия приблизительно 90 миль.
Примерно в то же время он заказал у Израиля свой первый зенитный ракетный комплекс «Барак», а также 40 ракет «Барак-LRAD» (дальнего действия) и 40 ракет «Барак-ER» (увеличенной дальности) в рамках более крупной сделки на сумму 1,6 миллиарда долларов. Ближе к концу войны в Карабахе 2020 года одна из этих ракет, как сообщается, перехватила армянскую баллистическую ракету российского производства 9К720 «Искандер».
«Сообщения от ноября 2023 года указывают на то, что Азербайджан заказал системы «Барак MX» в рамках сделки на сумму 1,2 миллиарда долларов, что свидетельствует об удовлетворенности Баку этими системами. Примечательно, что в 2021 году на фоне обострения напряженности в отношениях с Ираном Азербайджан даже ненадолго рассматривал возможность приобретения израильской передовой противобаллистической ракеты Arrow 3, способной преодолевать внеатмосферные барьеры, что стало бы поистине революционным шагом. По всей видимости, вместо этого он остановил свой выбор на дополнительных батареях ЗРК «Барак». Зенитные ракетные комплексы HQ-9BE, оснащенные не менее чем 70 ракетами с расчетной дальностью около 250 км, несомненно, дополняют этот разнообразный арсенал наземных зенитных ракетных комплексов», — отмечает автор.
В статье подчеркивается, что немногим более чем за неделю до начала войны США с Ираном азербайджанские военные оценили боеготовность сил противовоздушной обороны страны. В начале войны Баку оперативно разместил войска и средства ПВО на своей границе с Ираном. В апреле президент Украины Владимир Зеленский посетил Азербайджан с делегацией и заявил о готовности «поделиться своим опытом и оказать помощь в организации и укреплении системы ПВО».
«Неудивительно, если Азербайджан решит приобрести некоторые из проверенных в боевых условиях и экономически эффективных украинских систем противодействия беспилотникам, чтобы укрепить свою оборону против растущей глобальной угрозы. Как бы то ни было, эти недавние приобретения показывают, что богатая нефтью, стратегически важная трансконтинентальная страна не жалеет средств на свою противовоздушную оборону», — пишет американский журналист.