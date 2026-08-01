Barak, HQ-9BE, JF-17 и многое другое для Азербайджана

Хотя Азербайджан освободил свои территории от оккупации и восстановил полный суверенитет, он продолжает наращивать военный потенциал, учитывая существующие и потенциальные угрозы в регионе. При этом основное внимание уделяется укреплению потенциала противовоздушной обороны и ВВС.

Вопрос оснащения армии Азербайджана современными и мощными системами вооружений регулярно обсуждается международными военными аналитиками. В статье, опубликованной в журнале Forbes, показано, что на фоне войны между США, Израилем и Ираном Азербайджан значительно укрепляет свои силы ПВО. Автор материала Пол Иддон, журналист, специализирующийся на вопросах безопасности, пишет, что Баку в последнее время неуклонно укрепляет свою и без того значительную и диверсифицированную систему ПВО, приобретая дополнительные наземные системы большой дальности и истребители, способные противостоять различным воздушным угрозам.

Автор напоминает, что первая партия из 40 истребителей JF-17C Block III, заказанных Азербайджаном у Пакистана, уже поступила на вооружение ВВС, и что эти истребители недавно совершили учебно-тренировочные полеты. В статье отмечается, что JF-17 был разработан совместно Пакистаном и его союзником Китаем. Этот шаг представляет собой масштабную модернизацию существующего авиапарка ВВС Азербайджана и, вероятно, обеспечит Баку самые мощные ВВС на Южном Кавказе как по качеству, так и по количеству.

На военном параде 8 ноября 2025 года Азербайджан также показал приобретенные у Китая зенитные ракетные комплексы HQ-9BE. Как пишет автор, приобретение истребителей JF-17 и комплексов HQ-9BE представляет собой наиболее существенное обновление ВВС и ПВО Азербайджана за последнее десятилетие. В частности, приобретение JF-17C является наиболее значимой покупкой истребителей, когда-либо совершенной Баку.

В статье подчеркивается, что пока неизвестно, какими ракетами вооружены азербайджанские истребители JF-17. Дело в том, что видеозаписи тренировочных полетов с участием этих самолетов, опубликованные Министерством обороны, показывают их без вооружений. В сообщениях SIRRI отсутствует информация о поставках Азербайджану ракет класса «воздух-воздух» и «воздух-земля». Предполагается, что Баку может закупать у Китая ракеты класса «воздух-воздух» PL-15E с дальностью действия 150 километров для своих истребителей JF-17, но в открытых источниках информации об этом пока нет.