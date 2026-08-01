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США и Израиль готовят масштабные удары по Ирану
Новость дня
США и Израиль готовят масштабные удары по Ирану

Нефтетанкеры продолжают поливать огнем

11:47 123

В районе Ормузского пролива неизвестный боеприпас поразил нефтяной танкер, находившийся в 20 километрах к северо-востоку от оманского порта Лима.

По информации Управления морских торговых операций Великобритании (UKMTO), основной удар пришелся по машинному отделению, из-за чего судно полностью потеряло управление.

Сведений о пострадавших среди членов экипажа на данный момент нет. На месте происшествия работают службы береговой охраны региона, власти начали расследование. UKMTO призвало капитанов всех находящихся поблизости судов соблюдать повышенную осторожность.

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