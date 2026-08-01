Путину говорят неправду

Российское военное командование лжет президенту Владимиру Путину о масштабах успехов на севере Украины, заявляя, что войска РФ активно продвигаются в Харьковской и Сумской областях. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что армия РФ почти каждый день с 22 июля заявляет о захвате нового населенного пункта в Харьковской и Сумской областях.

Так, 29 июля россияне заявили о захвате Новой Сечи, а 30 июля — о захвате Малой Слободки и Могрицы в Сумской области, а также Веревки — в Харьковской области.

«ISW не наблюдал признаков того, что российские войска провели необходимое количество передислокаций, концентрации техники или активизировали наступательные операции, соразмерные размеру территории, о захвате которой они заявляют в последние дни», — говорится в отчете.

Силы обороны Украины также опровергли заявления РФ о захвате Малой Слободки, Могрицы и Новой Мочи российскими войсками.

Отмечается, что российская пехота не перестает проводить инфильтрационные миссии на севере, а военнослужащие продолжают снимать видео и использовать искусственный интеллект для создания видеозаписей российских солдат, которые держат флаги в населенных пунктах, куда войска РФ, возможно, проникли лишь для того, чтобы сделать ложное заявление.

В ISW отмечают, что Кремль использует эти заявления об успехах, чтобы убедить Соединенные Штаты и другие западные государства в том, что война России проходит столь успешно, что Западу следует отказаться от своей поддержки.

При этом аналитики указывают, что ВСУ проводят атаки в некоторых районах на севере Украины, что противоречит российской версии о продвижении войск по всему театру военных действий без сопротивления.

Так, украинские Силы обороны освободили село Отрадное в Харьковской области, что подтверждается оценкой ISW.

Кроме того, ВСУ провели контрнаступление вблизи Новой Сечи, Могрицы, Иволжанского и Писаревки, замедлив продвижение России в этих районах.