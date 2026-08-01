Инъекция красоты или пропуск в реанимацию? Botox-катастрофа в Азербайджане

Выражение «Красота требует жертв» в последние годы приобрело в Азербайджане зловещий подтекст. Люди без профильного образования, называющие себя врачами, а заодно и некачественные препараты наносят непоправимый вред здоровью тех, кто мечтает выглядеть моложе. После многочисленных жалоб от женщин, у которых после применения ботокса начались серьезные проблемы со здоровьем, haqqin.az решил разобраться, что на самом деле происходит в сфере косметологических процедур.

В наше время в социальных сетях появилось множество «косметологов», которые рекламируют ботокс, филлеры и другие процедуры. Некоторые проводят их даже в прямом эфире. Однако, судя по сообщениям в тех же соцсетях, чем больше становится таких «специалистов», тем быстрее растет число пострадавших. Чаще всего люди жалуются на опущение век и бровей после ботокса, онемение рук, изредка на косоглазие, нарушение речи, паралич мышц и другие тяжелые симптомы. На днях одна блогерша рассказала, что спустя четыре дня после процедуры у нее онемела рука. Несколько дней молодую женщину мучили слабость и нехватка воздуха, в итоге ей пришлось обратиться к врачу. Другая рассказала, что после ботокса ей поставили диагноз «паралич». Долгое лечение немного улучшило состояние, но пережитое так сказалось на ее здоровье, что появились и психологические проблемы. Подобные истории можно услышать почти повсюду. Утверждается, что многие «специалисты», которые окончили двух-трехмесячные курсы и быстро набрали популярность в соцсетях, работают с некачественными препаратами. А если добавить сюда превышение дозы или неправильное введение инъекций, последствия оказываются тяжелыми. Сегодня во многих городских салонах красоты картина такая: в двух-трехкомнатном центре одновременно стригут волосы и делают маникюр, а «косметологи» после коротких курсов «омолаживают» клиенток. Согласно азербайджанскому законодательству, заниматься косметологией вправе только люди с высшим медицинским образованием и соответствующей лицензией. К медицинской косметологии, за исключением хирургических вмешательств (они относятся к пластической хирургии), относятся консервативные и коррекционные методы.

К этим методам могут относиться инъекционные процедуры, различные виды аппаратной косметологии (включая лазерную эпиляцию), биоревитализация, мезотерапия, пилинги, лечебные массажные методики, плазмолифтинг. Поскольку все перечисленные методы относятся к «косметологической» деятельности, для оказания соответствующих услуг частной медицинской практики требуется лицензия. Право заниматься практической медицинской деятельностью в этой сфере имеют врачи‑дерматовенерологи, имеющие соответствующий сертификат, а также врачи-косметологи с высшим медицинским образованием. Косметологические услуги сопровождаются вмешательством в покровные ткани организма человека: поэтому такие учреждения должны соответствовать установленным требованиям. Лица, занимающиеся косметологической деятельностью (врачи-дерматологи), должны быть специалистами с высшим медицинским образованием или медицинскими работниками среднего звена, имеющими среднее медицинское образование. Кроме того, поскольку такие специалисты занимаются практической медицинской деятельностью, они обязаны проходить сертификацию один раз в пять лет. Запрещены также ввоз и применение незарегистрированных и непроверенных препаратов. Аналитический экспертный центр Минздрава не раз предупреждал, чем оборачивается использование некачественных и нелегально ввезенных средств. Но на практике ни предупреждения, ни запреты не помогают: один центр закрывают, а на соседней улице открывается другой. Врач-косметолог Ляман Мустафаева признает, что больше половины тех, кто представляется «доктором» в соцсетях, — самые обычные мошенники и шарлатаны. Реклама дешевых услуг по-прежнему работает: те, кто хочет омолодиться, но ограничен в средствах, идут к ним, а в специализированные центры попадают уже после тяжелых осложнений. Вернуть утраченное здоровье зачастую невозможно. По словам Мустафаевой, некачественные токсины в руках людей без медицинского образования представляют серьезную угрозу. Опасные симптомы обычно проявляются спустя несколько недель после процедуры. Иногда возникает затуманенное или двоящееся зрение, нарушается речь — а это признак того, что токсин добрался до нервной системы. Врач предупреждает: ботокс нельзя делать при беременности и грудном вскармливании, при кожных заболеваниях, целлюлите, рубцах, нарушениях свертываемости крови, при приеме антикоагулянтов, при мышечной слабости в зоне введения и при заболеваниях нервно-мышечной передачи. Перед процедурой необходимо сдать анализы, а в предшествующие полгода не должно быть операций на глазах. Некоторые лекарства перед ботоксом тоже принимать нельзя.