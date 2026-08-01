Война, Wildberries и тактика тысячи порезов

За две недели ВСУ 18 раз атаковали в России логистические центры Wildberries общей площадью больше 1 млн квадратных метров — около 40% от площади крупнейших складов компании. Из 26 крупнейших складов Wildberries 10 уже повреждены. Такие цифры привело российское издание «Агентство» со ссылкой на собственный анализ.
Среди полностью уничтоженных объектов — крупнейший центр в Московской области (250 тыс. кв. м), крупный хаб (170 тыс. кв. м), а также склады в Тамбовской области, Краснодаре, Невинномысске, Санкт-Петербурге и других регионах РФ. Примечательно, что некоторые объекты подвергались атакам неоднократно.
Украинский политолог Олег Лисный в интервью haqqin.az объяснил, почему ВСУ сделали Wildberries одной из приоритетных целей.
Стратегия зеркального ответа
По словам эксперта, удары решают несколько стратегических задач. Во-первых, это перенос войны на территорию России, где миллионы граждан начинают ощущать материальный и моральный ущерб от конфликта: «В Москве рассчитывали, что будут безнаказанно обстреливать украинские города, больницы, роддома и склады. Но игры в одни ворота не получилось. Украина переносит удары на болевые точки РФ».
Если раньше приоритетными целями были нефтеперерабатывающие заводы, то теперь фокус сместился на логистические центры. Политолог подчеркивает, что «Wildberries — это не только одежда и аксессуары, но и товары двойного назначения: бронежилеты, каски и компоненты для БПЛА. Кроме того, компания тесно связана с ближайшим окружением Кремля, монополизировавшим российский ритейл».
Удар по экономике и логистике
Во-вторых, атаки наносят серьезный урон логистической инфраструктуре. Кризис затронул не только маркетплейс, но и всю российскую розничную торговлю. На Wildberries и Ozon приходится до 80% онлайн-заказов в РФ и более 1,2 млн продавцов.
По предварительным оценкам, потери составляют от 1,9 до 3 млрд долларов. Wildberries квалифицировала атаки как форс-мажор, предложив поставщикам лишь частичные выплаты. В результате десятки тысяч мелких предпринимателей, не имевших надлежащей страховки, потеряли весь товар, что грозит массовыми дефолтами в секторе. Снижение товарооборота и закрытие предприятий уже ведут к сокращению налоговых поступлений, вынуждая региональные власти обсуждать программы экстренного кредитования.
Накануне основательница компании Татьяна Ким заявила, что «мы... обсудили с правительством страны комплексные меры поддержки всем пострадавшим предпринимателям. В настоящее время разрабатывается общая система, по которой помощь получит каждый».
Финансовые риски и «проблема миллиарда»
По словам Лисного, власти РФ планировали превратить Wildberries в глобальный маркетплейс, поэтому госбанки щедро кредитовали компанию. Теперь возникает вопрос: кто будет погашать эти долги?
«Судя по всему, основные капиталы были выведены за рубеж, а средств на восстановление инфраструктуры у компании нет», — считает Лисный.
В банковской среде есть поговорка: если ты должен банку миллион — это твоя проблема, если миллиард — это проблема банка. Учитывая, что Wildberries задолжал российским кредитным организациям миллиарды рублей, а логистические цепочки разорваны, ситуация становится серьезным вызовом для всей финансовой системы РФ.
Усложнение логистических цепочек привело к росту цен, вынуждая российские власти в экстренном порядке искать складские площади в Казахстане и Беларуси. По словам эксперта, арендодатели внутри России все чаще отказываются сотрудничать с маркетплейсами, опасаясь ударов украинских дронов.
На данный момент у компании осталось около 200 объектов. Политолог отмечает, что уничтожение еще 12 ключевых хабов может привести к коллапсу всей логистической системы маркетплейса, поэтому Силы беспилотных систем Украины сосредоточат усилия именно на этих «болевых точках».
Лисный характеризует атаки на Wildberries как «тактику тысячи порезов»: вместо одного масштабного сражения противник подвергается постоянным точечным ударам. В сочетании с атаками на нефтяную инфраструктуру это истощает ресурсы Москвы, вызывая цепную реакцию в социальной, банковской, экономической и других сферах.
Эксперт полагает, что Россия могла бы остановить этот процесс, согласившись на «перемирие в небе», однако, учитывая характер Владимира Путина, ожидать такого шага не стоит — взаимные удары дронами и ракетами продолжатся.