Война, Wildberries и тактика тысячи порезов

За две недели ВСУ 18 раз атаковали в России логистические центры Wildberries общей площадью больше 1 млн квадратных метров — около 40% от площади крупнейших складов компании. Из 26 крупнейших складов Wildberries 10 уже повреждены. Такие цифры привело российское издание «Агентство» со ссылкой на собственный анализ. Среди полностью уничтоженных объектов — крупнейший центр в Московской области (250 тыс. кв. м), крупный хаб (170 тыс. кв. м), а также склады в Тамбовской области, Краснодаре, Невинномысске, Санкт-Петербурге и других регионах РФ. Примечательно, что некоторые объекты подвергались атакам неоднократно. Украинский политолог Олег Лисный в интервью haqqin.az объяснил, почему ВСУ сделали Wildberries одной из приоритетных целей.

Стратегия зеркального ответа По словам эксперта, удары решают несколько стратегических задач. Во-первых, это перенос войны на территорию России, где миллионы граждан начинают ощущать материальный и моральный ущерб от конфликта: «В Москве рассчитывали, что будут безнаказанно обстреливать украинские города, больницы, роддома и склады. Но игры в одни ворота не получилось. Украина переносит удары на болевые точки РФ». Если раньше приоритетными целями были нефтеперерабатывающие заводы, то теперь фокус сместился на логистические центры. Политолог подчеркивает, что «Wildberries — это не только одежда и аксессуары, но и товары двойного назначения: бронежилеты, каски и компоненты для БПЛА. Кроме того, компания тесно связана с ближайшим окружением Кремля, монополизировавшим российский ритейл». Удар по экономике и логистике Во-вторых, атаки наносят серьезный урон логистической инфраструктуре. Кризис затронул не только маркетплейс, но и всю российскую розничную торговлю. На Wildberries и Ozon приходится до 80% онлайн-заказов в РФ и более 1,2 млн продавцов. По предварительным оценкам, потери составляют от 1,9 до 3 млрд долларов. Wildberries квалифицировала атаки как форс-мажор, предложив поставщикам лишь частичные выплаты. В результате десятки тысяч мелких предпринимателей, не имевших надлежащей страховки, потеряли весь товар, что грозит массовыми дефолтами в секторе. Снижение товарооборота и закрытие предприятий уже ведут к сокращению налоговых поступлений, вынуждая региональные власти обсуждать программы экстренного кредитования. Накануне основательница компании Татьяна Ким заявила, что «мы... обсудили с правительством страны комплексные меры поддержки всем пострадавшим предпринимателям. В настоящее время разрабатывается общая система, по которой помощь получит каждый».