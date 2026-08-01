USD 1.7000
EUR 1.9564
RUB 2.1335
Подписаться на уведомления
Иран готовится к чему-то масштабному
Новость дня
Иран готовится к чему-то масштабному

Война, Wildberries и тактика тысячи порезов

Олег Лисный комментирует для haqqin.az
Джейхун Наджафов
17:34 1770

За две недели ВСУ 18 раз атаковали в России логистические центры Wildberries общей площадью больше 1 млн квадратных метров — около 40% от площади крупнейших складов компании. Из 26 крупнейших складов Wildberries 10 уже повреждены. Такие цифры привело российское издание «Агентство» со ссылкой на собственный анализ.

Среди полностью уничтоженных объектов — крупнейший центр в Московской области (250 тыс. кв. м), крупный хаб (170 тыс. кв. м), а также склады в Тамбовской области, Краснодаре, Невинномысске, Санкт-Петербурге и других регионах РФ. Примечательно, что некоторые объекты подвергались атакам неоднократно.

Украинский политолог Олег Лисный в интервью haqqin.az объяснил, почему ВСУ сделали Wildberries одной из приоритетных целей.

Украинский политолог Олег Лисный отмечает, что Киев «переносит удары на болевые точки РФ»

Стратегия зеркального ответа

По словам эксперта, удары решают несколько стратегических задач. Во-первых, это перенос войны на территорию России, где миллионы граждан начинают ощущать материальный и моральный ущерб от конфликта: «В Москве рассчитывали, что будут безнаказанно обстреливать украинские города, больницы, роддома и склады. Но игры в одни ворота не получилось. Украина переносит удары на болевые точки РФ».

Если раньше приоритетными целями были нефтеперерабатывающие заводы, то теперь фокус сместился на логистические центры. Политолог подчеркивает, что «Wildberries — это не только одежда и аксессуары, но и товары двойного назначения: бронежилеты, каски и компоненты для БПЛА. Кроме того, компания тесно связана с ближайшим окружением Кремля, монополизировавшим российский ритейл».

Удар по экономике и логистике

Во-вторых, атаки наносят серьезный урон логистической инфраструктуре. Кризис затронул не только маркетплейс, но и всю российскую розничную торговлю. На Wildberries и Ozon приходится до 80% онлайн-заказов в РФ и более 1,2 млн продавцов.

По предварительным оценкам, потери составляют от 1,9 до 3 млрд долларов. Wildberries квалифицировала атаки как форс-мажор, предложив поставщикам лишь частичные выплаты. В результате десятки тысяч мелких предпринимателей, не имевших надлежащей страховки, потеряли весь товар, что грозит массовыми дефолтами в секторе. Снижение товарооборота и закрытие предприятий уже ведут к сокращению налоговых поступлений, вынуждая региональные власти обсуждать программы экстренного кредитования.

Накануне основательница компании Татьяна Ким заявила, что «мы... обсудили с правительством страны комплексные меры поддержки всем пострадавшим предпринимателям. В настоящее время разрабатывается общая система, по которой помощь получит каждый».

Wildberries — это не только одежда и аксессуары, но и товары двойного назначения: бронежилеты, каски и компоненты для БПЛА

Финансовые риски и «проблема миллиарда»

По словам Лисного, власти РФ планировали превратить Wildberries в глобальный маркетплейс, поэтому госбанки щедро кредитовали компанию. Теперь возникает вопрос: кто будет погашать эти долги?

«Судя по всему, основные капиталы были выведены за рубеж, а средств на восстановление инфраструктуры у компании нет», — считает Лисный.

В банковской среде есть поговорка: если ты должен банку миллион — это твоя проблема, если миллиард — это проблема банка. Учитывая, что Wildberries задолжал российским кредитным организациям миллиарды рублей, а логистические цепочки разорваны, ситуация становится серьезным вызовом для всей финансовой системы РФ.

Усложнение логистических цепочек привело к росту цен, вынуждая российские власти в экстренном порядке искать складские площади в Казахстане и Беларуси. По словам эксперта, арендодатели внутри России все чаще отказываются сотрудничать с маркетплейсами, опасаясь ударов украинских дронов.

На данный момент у компании осталось около 200 объектов. Политолог отмечает, что уничтожение еще 12 ключевых хабов может привести к коллапсу всей логистической системы маркетплейса, поэтому Силы беспилотных систем Украины сосредоточат усилия именно на этих «болевых точках».

Лисный характеризует атаки на Wildberries как «тактику тысячи порезов»: вместо одного масштабного сражения противник подвергается постоянным точечным ударам. В сочетании с атаками на нефтяную инфраструктуру это истощает ресурсы Москвы, вызывая цепную реакцию в социальной, банковской, экономической и других сферах.

Эксперт полагает, что Россия могла бы остановить этот процесс, согласившись на «перемирие в небе», однако, учитывая характер Владимира Путина, ожидать такого шага не стоит — взаимные удары дронами и ракетами продолжатся.

Иран готовится к чему-то масштабному
Иран готовится к чему-то масштабному обновлено 17:45
17:45 7357
Бомба в тонну по дому в Иране
Бомба в тонну по дому в Иране
19:14 953
Россия бьет по Украине: удары по Харькову, Броварам, Одесской и Днепропетровской областям
Россия бьет по Украине: удары по Харькову, Броварам, Одесской и Днепропетровской областям
18:55 491
Польша замахнулась на бронзу НАТО…
Польша замахнулась на бронзу НАТО… Бэккер и Лихтарович комментируют для haqqin.az
10:23 2740
Украина бьет по российским НПЗ... А Россия берет в клещи украинские города
Украина бьет по российским НПЗ... А Россия берет в клещи украинские города наш обзор; все еще актуально
03:26 6499
Миру грозит голод
Миру грозит голод
17:57 1763
Глава ФИФА сдал назад
Глава ФИФА сдал назад
16:29 1959
Марокко отомстило Испании?
Марокко отомстило Испании? обновлено 16:12
16:12 3679
Зеленский показал удар по «Янине»
Зеленский показал удар по «Янине» видео
15:23 3860
Почему Трамп отказал Украине?
Почему Трамп отказал Украине?
15:12 2780
В Токио «Нефтчи» обыграл сборные США и Нидерландов
В Токио «Нефтчи» обыграл сборные США и Нидерландов обновлено 14:41
14:41 1653

ЭТО ВАЖНО

Иран готовится к чему-то масштабному
Иран готовится к чему-то масштабному обновлено 17:45
17:45 7357
Бомба в тонну по дому в Иране
Бомба в тонну по дому в Иране
19:14 953
Россия бьет по Украине: удары по Харькову, Броварам, Одесской и Днепропетровской областям
Россия бьет по Украине: удары по Харькову, Броварам, Одесской и Днепропетровской областям
18:55 491
Польша замахнулась на бронзу НАТО…
Польша замахнулась на бронзу НАТО… Бэккер и Лихтарович комментируют для haqqin.az
10:23 2740
Украина бьет по российским НПЗ... А Россия берет в клещи украинские города
Украина бьет по российским НПЗ... А Россия берет в клещи украинские города наш обзор; все еще актуально
03:26 6499
Миру грозит голод
Миру грозит голод
17:57 1763
Глава ФИФА сдал назад
Глава ФИФА сдал назад
16:29 1959
Марокко отомстило Испании?
Марокко отомстило Испании? обновлено 16:12
16:12 3679
Зеленский показал удар по «Янине»
Зеленский показал удар по «Янине» видео
15:23 3860
Почему Трамп отказал Украине?
Почему Трамп отказал Украине?
15:12 2780
В Токио «Нефтчи» обыграл сборные США и Нидерландов
В Токио «Нефтчи» обыграл сборные США и Нидерландов обновлено 14:41
14:41 1653
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться