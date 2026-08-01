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Мощный удар Украины по Крыму

13:06 1890

Бойцы ВСУ в ночь на 1 августа нанесли удар по складу морских беспилотных катеров, железнодорожным мостам, подразделению радиоэлектронной разведки Черноморского флота РФ и другим объектам российской армии. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Отмечается, что был поражен склад морских дронов в районе Черноморского в аннексированном Крыму.

«Склад используется для хранения, подготовки и технического обслуживания морских беспилотных катеров, которые российская армия применяет для выполнения боевых и специальных задач в Черном море», — объяснили в Генштабе.

Кроме того, был поражен железнодорожный мост «Сиваш» в районе Чонгара, соединяющий оккупированные территории Херсонской области с Крымом, а также железнодорожный мост в районе Владиславовки.

«Оба моста являются важными элементами военной логистики российских войск и используются для переброски личного состава, вооружений, военной техники, боеприпасов и материально-технических средств между временно оккупированным Крымом и другими временно оккупированными территориями на юге Украины», — отметили военные.

Также был нанесен удар по подразделению радиоэлектронной разведки Черноморского флота РФ в Севастополе. Украинские военные поразили ремонтно-восстановительную базу в районе Первомайского (Крым), склад материально-технических средств в районе Подового Херсонской области и склад беспилотных летательных аппаратов российской армии в районе Токмака Запорожской области.

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