В Ереване задержали соратника Навального

Журналист оппозиционного издания «Сота» Илья Данилов сегодня утром совершал визаран (практика краткого выезда из страны и обратного въезда с целью продлить срок легального пребывания) из Грузии. При въезде по земле в Армению он был задержан, сейчас его везут в отделение полиции.

Ранее Данилов являлся координатором штаба Алексея Навального в Липецке, он эмигрировал из России в 2021 году. Против журналиста из-за работы в штабе Навального были возбуждены два уголовных дела — о «фейках об армии» и за участие в «экстремистской организации», по ним он заочно арестован.

Адвокат Дмитрий Захватов, с которым связалась «Сота», считает, что армянские силовики не станут выдавать политически преследуемого журналиста России, однако могут оставить его в заключении до понедельника — пока не появится решение прокурора об отказе в экстрадиции. В связи с этим Захватов советует россиянам, находящимся в политическом розыске, не пересекать границу с Арменией в выходные дни.