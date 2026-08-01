В Токио «Нефтчи» обыграл сборные США и Нидерландов

«Нефтчи SOCAR» выиграл и второй матч на групповой стадии в Токио.

Со счетом 20:18 обыграна сборная Нидерландов U-25. Заняв 1-е место в группе «А», «Нефтчи» в четвертьфинале сыграет со второй командой группы «С» - китайским «Пекином». Игра состоится завтра в 7 утра по бакинскому времени.

*** 13:23

Азербайджанская команда «Нефтчи SOCAR» успешно стартовала на этапе Женской серии ФИБА по баскетболу 3х3 в Токио.