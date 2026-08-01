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В Токио «Нефтчи» обыграл сборные США и Нидерландов

обновлено 14:41
Отдел спорта
14:41 504

«Нефтчи SOCAR» выиграл и второй матч на групповой стадии в Токио.

Со счетом 20:18 обыграна сборная Нидерландов U-25. Заняв 1-е место в группе «А», «Нефтчи» в четвертьфинале сыграет со второй командой группы «С» - китайским «Пекином». Игра состоится завтра в 7 утра по бакинскому времени.

*** 13:23

Азербайджанская команда «Нефтчи SOCAR» успешно стартовала на этапе Женской серии ФИБА по баскетболу 3х3 в Токио.

В первом матче групповой стадии коллектив в составе Александры Молленхауэр, Екатерины Липатовой, Аои Кацуры и Челси Кеяны Нельсон обыграл сборную США — 18:13.

В 14:15 по бакинскому времени «Нефтчи» сыграет со сборной Нидерландов U-25. Голландки также обыграли американок — 10:8.

Напомним, в нынешнем сезоне «Нефтчи SOCAR» выиграл этапы во французских Орлеане и Марселе, а также занял 3-е место в столице Филиппин Маниле и испанском Касересе. В общем зачете Женской серии азербайджанская команда занимает 2-е место.

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